Emberi csontokat találtak a kórház alapzatában

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

A fekete krónika hasábjain vadászbalesetek is előfordulnak, ez történt egykoron Regöly határában is

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Hajdan rovatunk hírei ismét tanúbizonyságát adják annak, hogy a régi idők mindennapjai sem voltak mentesek a szerencsétlenségektől és a különös eseményektől. Olykor egy pillanatnyi figyelmetlenség vezetett súlyos balesethez, máskor vadászat fordult tragédiába. A közbiztonság sem volt mindig szilárd: még a rend őreit is megtámadták, ha a bor és a virtus egyszerre erőre kapott. S míg a mindennapokban emberi indulatok okozták a szenzációt, olykor maga a föld is hozott a felszínre rég eltemetett titkokat.

Fekete krónika, véres erőszakkal

Beleesett a forró paradicsomlébe. Tolnán egy gondatlan anya nagy tál forró paradicsom levet állított a földre, de megengedte, hogy a gyermekek a tál körül tartózkodjanak, s csak akkor ijedt meg, midőn másféléves kis fia véletlenül vagy a többiek által megtaszítva, a forró lébe esett és testének egy nagy részét elégette. (Tolnavármegye, 1895. szeptember 22.)

Szerencsétlenség vadászat közben. A regölyi határban vadászott Gyöngyvári Imre tanító egy társával és eközben Gyöngyvári véletlenségből nem az üldözött vadat, hanem Albert Mihály kocsist lőtte meg. A lövés azonban nemcsak a kocsist érte, hanem a lovakat is, amelyek megvadultak és száguldva röpítették tova a kocsit. Végre a kocsi felfordult és Albert Mihály a földre esve, súlyos zúzódásokat szenvedett. Gyöngyvári tanító ellen megindították a vizsgálatot. (Közérdek, 1905. szeptember 16.)

Brutális kukoriczacsősz. Gölöncsér Pál kukoriczacsősz a reábízott területen őrködött, arra haladt Gosz Péter hanti lakos, kit kukoriczalopás gyanúja miatt megtámadott és egy hatalmas bottal úgy helybenhagyta, hogy másnap az arramenők szedték fel véréből. A brutális csőszt a bíróságnak feljelentették. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. szeptember 15.)

Nekimentek a rendőröknek

Megverték a rendőröket. Dunaföldváron a duhajkodó legények két rendőrt lefegyvereztek és rajtuk sérülést okoztak. Markus Ferenc vendéglőjében történt az eset, ahol Föld János, Föld István, Trang Bakó János, Dobrovics János és Polgár Imre legények elkapták Strasszer Zsigmond rendőrt és azt lefegyverezve, a pincébe akarták dobni. Kiáltására azonban segítségére ment Tóth József rendőrtársa, de ez is pórul járt, mert őt is elverték. A veszedelemből a két rendőrt Fábián István, Hegedűs József, Horváth Mihály és Halmi rendőrök mentettek ki. A támadó legényeket hatóság elleni erőszak miatt feljelentették a szekszárdi kir. ügyészségnek. (Tolnamegyei Közlöny, 1905. szeptember 21.)