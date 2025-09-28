8 órája
Sokkoló történet: a hajtó fején ment keresztül a lovaskocsi kereke
Folytatjuk tallózásunkat a régi, megsárgult újságokban. Fekete krónika sötétlik ki ezekből a lapokból. Hajdan rovatunkban egy csokorra valót közlünk a korabeli, súlyos bűnesetekből és balesetekből.
Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.
Hajdan rovatunk megrázó történettel indul: egy dombóvári kislány tragikus esete figyelmeztet a gondatlanság veszélyeire. A sorban ezután egy ozorai pék kalandos, ám szerencsére kevésbé végzetes tűzesete következik, amelyből végül akaratlan fürdőzés lett. Egy hőgyészi kocsis balszerencséje már jóval súlyosabb következményekkel járt, mikor a szalma és a lovak közé szorult. Végül egy nagydorogi mulatság vérbe torkolló történetét olvashatjuk, ahol a tánc helyét pillanatok alatt a késelés vette át.
Tüzet fogott a kislány ruhája
Összeégett a gyermek. Egy éretlen inas gyerek pajkosságból Dombóváron a napokban az utczán álldogáló Nagy Károly kazántisztogató kis 5 éves leányka ruhájára egy égő gyufát dobott, melytől a ruhácskája lobbot vetett és mire sikoltására szülei a házból hozzáfutottak, már teste veszélyesen összeégett. A szerencsétlen leánykát ugyan rögtöni orvosi ápolásban részesítették, de életben maradásához kevés a remény. Az élhetetlen inas megugrott s aligha tudják kilétét megállapítani, mert a szerencsétlen leányka nem tud ez iránt tájékozást nyújtani. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. szeptember 29.)
Emberi csontokat találtak a kórház alapzatábanFolytatjuk tallózásunkat a régi, megsárgult újságokban.
Veszedelmes dohányzás. Machalik Imre ozorai pék mester Szilasbalhásra utazott ; útközben szivarra gyújtott s véletlenül valamely szikra pattanhatott ki a kocsiban levő szénára, melytől az meggyulladt; de Machalik annyira elmélyedt gondolataiba, hogy csak akkor vette észre a tüzet, midőn nadrágján jókora darab kiégett s a széna is javában lángolt. Szerencsére a Sióparton járt éppen s a közeli földekről összefutott emberek hamarosan a Sióba húzták a kocsit, ahol Machalik is kénytelen fürdőt vett a tüzet oltás végett. (Közérdek, 1905. szeptember 30.)
Fekete krónika, késpárbajjal
Szerencsétlenül járt kocsis. Kevéssel múlott, hogy életével nem adózott figyelmetlenségének Lerch István, a hőgyészi Löwenstein Bernát nagytőzsdés kocsisa. Egy vizi-utcai helyiségben szalmát rakott a kocsira, a nem eléggé leszorított szalmából a lejtős udvaron induláskor egy tömeg a lovak közé csúszott. A lovak erre megbokrosodva teljes sebességben vágtattak a kapu1 felé. A szalma tetején ülő kocsis is elveszítette lélekjelenetét, a lovakat féken tartani nem tudta. A kocsi a kaput védő kerék-vetőnek ütközött, abban a pillanatban ismét egy tömeg szalma a kocsissal együtt a lovak közé esett oly szerencsétlenül, hogy a kerék a kocsis fején keresztül ment. A kerék a kocsis fején mintegy 10 centiméteres vágást ütve, a halántékról a bőrt és jobb fülét a szó szoros értelmében lenyúzta. (Tolnamegyei Közlöny, 1905. szeptember 28.)
Életveszélyes támadás áldozata lett egy rendőr a kocsmai verekedéskorFekete krónika sötétlik ki ezekből a lapokból.
Véres táncmulatság. Nagydorogon táncmulatságot tartottak a korcsmában. A táncmulatságon dunaszekcsői és mohácsi legények is vettek részt. Pánki Józsel és Pánki János csakhamar összeveszett Boros Józseffel, kire kést rántottak s összeszurkálták. Vért látva, a többi legény is előszedte a kését és most már a verekedés általánossá fajult úgy, hogy a táncterem piros lett a sok vértől. (Tolnavármegye, 1905. október 1.)
