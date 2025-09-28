Sokkoló történet: a hajtó fején ment keresztül a lovaskocsi kereke

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

A fekete krónika ezúttal is beszámol kocsmai késelésről, a felhevült ifjak bicskával vettek elégtételt

Forrás: Getty Images

Hajdan rovatunk megrázó történettel indul: egy dombóvári kislány tragikus esete figyelmeztet a gondatlanság veszélyeire. A sorban ezután egy ozorai pék kalandos, ám szerencsére kevésbé végzetes tűzesete következik, amelyből végül akaratlan fürdőzés lett. Egy hőgyészi kocsis balszerencséje már jóval súlyosabb következményekkel járt, mikor a szalma és a lovak közé szorult. Végül egy nagydorogi mulatság vérbe torkolló történetét olvashatjuk, ahol a tánc helyét pillanatok alatt a késelés vette át.

Tüzet fogott a kislány ruhája

Összeégett a gyermek. Egy éretlen inas gyerek pajkosságból Dombóváron a napokban az utczán álldogáló Nagy Károly kazántisztogató kis 5 éves leányka ruhájára egy égő gyufát dobott, melytől a ruhácskája lobbot vetett és mire sikoltására szülei a házból hozzáfutottak, már teste veszélyesen összeégett. A szerencsétlen leánykát ugyan rögtöni orvosi ápolásban részesítették, de életben maradásához kevés a remény. Az élhetetlen inas megugrott s aligha tudják kilétét megállapítani, mert a szerencsétlen leányka nem tud ez iránt tájékozást nyújtani. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. szeptember 29.)