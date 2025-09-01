Szekercével végezte ki feleségét

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

A korabeli fekete krónika sok olyan esetről tud, amikor szekercével vagy baltával oltottak ki ember életet a tettesek

Forrás: Shutterstock

Hajdan rovatunk hírei ez alkalommal is drámai, tragikus eseményekbe engednek bepillantást. Olvashatunk olyan szerencsétlen balesetekről, amelyek a saját otthonukban érték az embereket, valamint erőszakos cselekményekről, amelyek indulatból és féltékenységből születtek.

Fekete krónika, hirtelen halállal

Saját háza nyomta agyon. Steiner János paksi lakos régi düledező házát újból akarta építeni. Megkezdte a bontást, de alig, hogy néhányszor belevágta a falba csákányát, az megingott és az egész fal a szerencsétlen gazdára dűlt, ki nyomban meghalt. (Közérdek, 1905. szeptember 2.)

Tűzhalál. Nagyszékely határában tűzhalált szenvedett Schieber Henrik mezőőr. A szerencsétlen ember krumplit sütött kis kunyhójában és eközben meggyűlt a kunyhó, melyben az öreg mezőőr bennégett. (Tolnavármegye, 1905. szeptember 3.)