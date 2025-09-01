1 órája
Szekercével végezte ki feleségét
Folytatjuk tallózásunkat a régi, megsárgult újságokban. Fekete krónika sötétlik ki ezekből a lapokból. Hajdan rovatunkban egy csokorra valót közlünk a korabeli, súlyos bűnesetekből és balesetekből.
Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.
Hajdan rovatunk hírei ez alkalommal is drámai, tragikus eseményekbe engednek bepillantást. Olvashatunk olyan szerencsétlen balesetekről, amelyek a saját otthonukban érték az embereket, valamint erőszakos cselekményekről, amelyek indulatból és féltékenységből születtek.
Fekete krónika, hirtelen halállal
Saját háza nyomta agyon. Steiner János paksi lakos régi düledező házát újból akarta építeni. Megkezdte a bontást, de alig, hogy néhányszor belevágta a falba csákányát, az megingott és az egész fal a szerencsétlen gazdára dűlt, ki nyomban meghalt. (Közérdek, 1905. szeptember 2.)
Tűzhalál. Nagyszékely határában tűzhalált szenvedett Schieber Henrik mezőőr. A szerencsétlen ember krumplit sütött kis kunyhójában és eközben meggyűlt a kunyhó, melyben az öreg mezőőr bennégett. (Tolnavármegye, 1905. szeptember 3.)
Agyonlőtt egy embert a halőr, a körülmények rejtélyesekFolytatjuk tallózásunkat a régi, megsárgult újságokban.
Kiszúrta a szemét. Pincehelyen a korcsmából hazamenet Farkas János régi haragosát Kindli Mártont az utcán fejbe szúrta s ez feldühödt haragosa elől Fülöp Pál és Horváth Antal barátaihoz menekült. De a bicskázó Farkas ide is követte Kindlit, kinek védelmére kelt Fülöp. Ezért Farkas ezt is megszúrta ugyanazzal a bicskájával a szemén, úgy, hogy a bicska benn maradt a szúrás helyén. (Tolnamegyei Közlöny, 1905. szeptember 7.)
Úgy döntött, hogy végez a nejével
Feleséggyilkos. Boros András némedi lakos már régebb ideje nem a legjobb viszonyban élt a feleségével. Különösen azért volt köztük egyenetlenség, mert igen féltékeny volt feleségére. Végre mikor már napirenden volt köztük a civódás, az asszony nem tűrte tovább, hanem ott hagyta férjét és átment szüleihez lakni. Boros egy ideig csak tűrte ezt a kényszer özvegységet, míg egyszer csak javulást tökéit el magában és megindult, hogy feleségét visszatérésre bírja. Felesége azonban ismerte férje természetét, tudta, hogy a sok szép szó csak ígéret marad, nem hajlott Boros kérelmére s többszöri felkeresés után sem tért vissza hozzá. A házsártos férj végre megunta a sok kérlelést, egyebet eszelt ki. Vasárnap reggel végre is hajtotta tervét. Korán reggel elment feleségéhez egy ácsszekercével. Borosné még az ágyban volt. A férj ismételten kérte a visszatérésre, de mert az asszony hajthatatlan maradt, a férj a szekercével fejbe vágta s otthagyta. Az asszony néhány óra múlva magához tért, elmondta az esetet szüleinek, s aztán rövid kínlódás után meghalt. A feleséggyilkost elfogták. (Tolnavármegye, 1905. szeptember 3.)
