A megfelelő bérezés ma már nem elég, ennél többre vágynak a munkavállalók – fotók!

Arany fokozatú Felelős Foglalkoztatói minősítést vehetett át az MVM Paksi Atomerőmű és két leányvállalata, az Atomix Kft. és az MVM NUKA Zrt. az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-től. A tanúsítványt a hétfői sajtónyilvános eseményen adta át Almási Erzsébet, az OFA ügyvezetője. Kiemelte, hogy a Felelős Foglalkoztatói minősítés nagy jelentőséggel bír, hiszen hitelesen bizonyítja, hogy egy vállalat tudatosan, munkavállalóit megbecsülve és a közösségért felelősséget vállalva működik. Hozzátette, hogy a munkavállalói jólét megteremtéséhez nem elég a megfelelő bérezés, további szolgáltatásokra, prevenciós elemekre, közösség erősítő programokra is szükség van a dolgozók elköteleződéséhez. A díjazott cégekről szólva elmondta, hogy azok nemcsak meghatározó gazdasági tényezők, hanem a képzés, a sport, a kultúra terén mutatott szerepvállalásuk is kimagasló.

A Felelős foglalkoztatói minősítést a sajtó jelenlétében adták át

Fotó: Makovics Kornél

Az atomerőműben a legjobb emberekre van szükség

Aradi János, az MVM Paksi Atomerőmű működés támogató igazgatója megtisztelőnek nevezte az elismerést, amely hosszú ideje tartó erőfeszítéseik eredménye. Beszélt arról, hogy elkezdődött az üzemidő hosszabbítás engedélyeztetése, a biztonságos működéshez pedig a legjobb emberekre van szükség minden terülten.

Kiss Attila, Aradi János és Ács Tibor is megtiszteltetésként tekint a díjra

Fotó: Makovics Kornél

Felelős foglalkoztatóként értéknek tekintik a dolgozóikat

Az Atomix Kft. részéről Ács Tibor ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy négy üzletágban végeznek szolgáltatói feladatokat, mintegy 1200 munkavállalóval. Ahhoz, hogy a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő magas színvonalon végezhessék a munkájukat, az is kell, hogy dolgozóik jó állapotban legyenek. Hozzátette: a díj a korábbi vezetők munkájának érdeme is. Kiss Attila, az MVM NUKA Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy még csak az út elején járnak, amelyen hatalmas kihívásokkal kell szembe nézni. Azt hangsúlyozta, hogy a dolgozók értéket képviselnek, velük lehet hosszú távú terveket megvalósítani. Ő is kitért arra, hogy a megfelelő bérezés mellett az egyéb juttatások, a kompetencia fenntartó és bővítő képzések, a munkaidő és a magánélet közti egyensúly is lényeges a munkavállalói elégedettség szempontjából.