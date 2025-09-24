Felfoghatatlan: tragikus hirtelenséggel elhunyt Hortai Tamás búvároktató

Hortai Tamás neve az elmúlt több mint két évtizedben összeforrt a búvárkodással Szekszárdon és Tolna megyében. Gyermekkora óta vonzotta a víz világa, a készülékes búvárkodást 1994-ben ismerte meg, és hamarosan hivatásává tette. 1998-ban búvároktató lett, ugyanebben az évben alapította meg egyesületét, amely a vízi balesetek megelőzését és az utánpótlás nevelését egyaránt szolgálta.

Elhunyt Hortai Tamás Forrás: beküldött kép

Pályafutása során több ezer merülést hajtott végre, segített vízi balesetek áldozatainak felkutatásában, árvízi védekezésekben és számtalan mentési helyzetben. 2007-től iskolai felvilágosító programokat indított, amelyek célja a vízi balesetek megelőzése volt. Hite szerint az emberi felelőtlenség áll a legtöbb tragédia mögött, ezért különösen fontosnak tartotta az ismeretterjesztést és a tudatosítást.

A katasztrófavédelem munkájának támogatásában is kiemelkedő szerepet vállalt. A Gemenc Mentőcsoport önkéntes búvárjaként számos alkalommal nyújtott segítséget, akár árvízi védekezésről, akár váratlan helyzetekről volt szó. Elhivatottságát és szakmai munkáját több elismeréssel is méltatták, köztük a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának főigazgatói ajándéktárgyával.

Forrás: Beküldött kép

Munkáját sosem az elismerésért végezte: számára a segítségnyújtás és a kihívás volt a legnagyobb motiváció. Egy interjúban úgy fogalmazott: amikor megszólalt a telefonja, hogy indulni kell, az mindig óriási erőt adott neki, és minden gondolata onnantól a megoldás körül forgott.

Hortai Tamás szakmai közössége, barátai és tanítványai egy önzetlen, mindig segítőkész, rendkívül tapasztalt szakembert veszítettek el személyében.

Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük meg.

Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló családjának.