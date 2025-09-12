Az ész megáll! Felgyújtotta a szemetet a Duna parton, majd egyszerűen elhajtott

Botrányos eset borzolja a kedélyeket Tolnán: a Duna-parton valaki eső után, vizes fű és fa mellett meggyújtott egy rakás hulladékot.

Egy közelben lakó nő készítette ezt a fényképet a tűzről

Ahelyett, hogy elszállította volna autóval, inkább begyújtotta, és a füst pillanatok alatt beterítette a környéket. A lakásokba is beszivárgott a szúrós bűz, amely órákon át terjengett a levegőben. Szemtanúk szerint a férfi nagyjából fél óra után távozott, a füstöt azonban ott hagyta maga után. A felháborodott helyiek a Tolnaiak Közössége Facebook-csoportban számoltak be az esetről, ahol keserűen jegyezték meg: „Észt azt nem lehet adni az embereknek, mielőtt cselekszenek, gondolkodniuk kellene.” Hulladék égetése nyílt téren tilos, és a szabályszegő akár bírságra is számíthat. A közösség tagjai szerint ideje lenne hatósági fellépésnek, mielőtt megismétlődik a környezetszennyező és egészségkárosító eset.