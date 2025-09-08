szeptember 8., hétfő

Élettel telt meg a falu

12 órája

Sporttal, ízekkel és látványos bemutatókkal zajlott a település legfontosabb programja (képgaléria)

Címkék#program#gasztronómia#verseny

Szombaton ismét megtelt élettel Felsőnána: a település elején található füves réten rendezték meg a XLII. Béke Túra eseménysorozatát. A szervezők egész napos programkínálattal készültek, amelyben a sport, a gasztronómia, a hagyományőrzés és a szórakozás is helyet kapott. Így mulatott Felsőnána.

Munkatársunktól

A nap már kora reggel, 8 órától gyülekezővel indult, majd 9 órakor kezdetét vette a felsőnánai kispályás labdarúgó-bajnokság. A több csapatot megmozgató versenyen az első három helyezett pénzdíjban részesült, a győztes 50 ezer forinttal térhetett haza.

Finomabbnál finomabb ételek készültek a felsőnánai Béke Túrán
Finomabbnál finomabb ételek készültek a felsőnánai Béke Túrán. Fotó: Makovics Kornél

Délelőtt 10 órától a gasztronómia került előtérbe: elstartolt a kolbásztöltő verseny, amelyhez az önkormányzat minden csapat számára 5 kilogramm darált húst biztosított. A lelkes indulók fantáziadús fűszerezéssel, változatos receptúrákkal igyekeztek lenyűgözni a zsűrit és a közönséget.

A gyermekeknek egész nap ingyenes körhinta és légvár állt rendelkezésükre, emellett Niklósné Gödrei Tímea kézműves foglalkozásokat tartott, ennek során pólófestés és gyümölcskóstoló is színesítette a kínálatot.

Látványos bemutatók és erőpróbák

A délutáni programok 13 órakor Kvorta Mátyás labdazsonglőr-bemutatójával kezdődtek, aki Európa-bajnoki ezüstérmével és többszörös magyar bajnoki címével már előre garantálta a magas színvonalat. Két órától az erő emberei kapták a főszerepet: a tavalyi bajnokok, Buzás Attila, Orbán Zoltán és Nagy István várták az új kihívókat. A látványos versenyszámok után a sörivó- és virslievőverseny gondoskodott a jó hangulatról.

A kulturális programok sora 15 órától indult: miközben a gyerekek élvezték a szokásos habpartit, a színpadon Sebestyén István székely mesemondó előadása, majd kung-fu bemutató és a kétyi nyugdíjasok táncbemutatója vonzotta a közönséget. 17 órától pedig a legbátrabbak chili-evő versenyen bizonyíthattak.

Zenés est és látványshow

A színpadi produkciókat 18 órakor az AZS Duó indította, majd 20:30-tól tűzzsonglőrök és lézershow kápráztatta el a nézőket.

XLII. Béke Túra Felsőnánán

Fotók: Makovics Kornél

21 órától Dj Bobby vette át a hangulat fokozásának felelősségét, zenéje hajnalig mozgatta meg a táncolni vágyókat. A rendezvény csúcspontjaként 23:30-kor sztárfellépőként Dr. BRS lépett színpadra, aki fergeteges bulival koronázta meg a napot.

Összefogott Felsőnána közössége

A programot Felsőnána Község Önkormányzata szervezte számos helyi támogató és vállalkozás segítségével. A település lakói és a környékbeli látogatók idén is egy olyan rendezvény részesei lehettek, amely egyszerre nyújtott hagyományőrzést, szórakozást és közösségi élményt.

A XLII. Béke Túra bebizonyította: Felsőnána valóban a Tolna vármegyei közösségi élet egyik színes központja.

 

