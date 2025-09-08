Sporttal, ízekkel és látványos bemutatókkal zajlott a település legfontosabb programja (képgaléria)

A nap már kora reggel, 8 órától gyülekezővel indult, majd 9 órakor kezdetét vette a felsőnánai kispályás labdarúgó-bajnokság. A több csapatot megmozgató versenyen az első három helyezett pénzdíjban részesült, a győztes 50 ezer forinttal térhetett haza.

Finomabbnál finomabb ételek készültek a felsőnánai Béke Túrán. Fotó: Makovics Kornél

Délelőtt 10 órától a gasztronómia került előtérbe: elstartolt a kolbásztöltő verseny, amelyhez az önkormányzat minden csapat számára 5 kilogramm darált húst biztosított. A lelkes indulók fantáziadús fűszerezéssel, változatos receptúrákkal igyekeztek lenyűgözni a zsűrit és a közönséget.

A gyermekeknek egész nap ingyenes körhinta és légvár állt rendelkezésükre, emellett Niklósné Gödrei Tímea kézműves foglalkozásokat tartott, ennek során pólófestés és gyümölcskóstoló is színesítette a kínálatot.

Látványos bemutatók és erőpróbák

A délutáni programok 13 órakor Kvorta Mátyás labdazsonglőr-bemutatójával kezdődtek, aki Európa-bajnoki ezüstérmével és többszörös magyar bajnoki címével már előre garantálta a magas színvonalat. Két órától az erő emberei kapták a főszerepet: a tavalyi bajnokok, Buzás Attila, Orbán Zoltán és Nagy István várták az új kihívókat. A látványos versenyszámok után a sörivó- és virslievőverseny gondoskodott a jó hangulatról.