Teol.hu videó

19 perce

Felvonultak a szüretelők, körtánc volt a templomnál (galéria, videó)

Címkék#teol video#körtánc#ünnepség

Mauthner Ilona

Remek idő volt a szombati szüreti felvonuláshoz Alsónánán. Immár hagyomány a településen, hogy szeptemberben, szüret idején felvonulással ünneplik a szőlőtermelők, borászok munkáját. 

szüreti felvonulás
Szüreti felvonulás Alsónánán szép időben, jó hangulatban
Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Makovics  Kornél /Tolnai  Népújság

Idén is hetekkel korábban már készültek az ünnepségre, melyre meghívták az erdélyi Szotyor – mint testvértelepülés – polgármesterét, Miklós Andrást és kíséretét is. Berta Levente, Alsónána polgármestere elmondta, 25 éves barátság köti össze a két települést, és ebből az alkalomból közösen alá is írtak egy emléklapot.

Felvonultak a szüretelők, körtánc volt a templomnál

Fotók: Makovics Kornél
szüreti felvonulás
Jó hangulatot teremtettek a helyi zenekar tagjai Alsónánán
Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Makovics  Kornél /Tolnai  Népújság

Jó hangulatot teremtett a több  néptánc együttes és a helyi zenészekből álló zenekar. A bírói házból indult a felvonulás, majd a templom előtt, a Jókai téren ért véget, ahol körtáncot jártak az ünneplők. A mulatsághoz ekkor csatlakozott dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő. Este pedig kezdődött a bál, mely hajnalig tartott.

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
