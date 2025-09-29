2 órája
Felvonultak a szüretelők, körtánc volt a templomnál (galéria, videó)
Remek idő volt a szombati szüreti felvonuláshoz Alsónánán. Immár hagyomány a településen, hogy szeptemberben, szüret idején felvonulással ünneplik a szőlőtermelők, borászok munkáját.
Idén is hetekkel korábban már készültek az ünnepségre, melyre meghívták az erdélyi Szotyor – mint testvértelepülés – polgármesterét, Miklós Andrást és kíséretét is. Berta Levente, Alsónána polgármestere elmondta, 25 éves barátság köti össze a két települést, és ebből az alkalomból közösen alá is írtak egy emléklapot.
Felvonultak a szüretelők, körtánc volt a templomnálFotók: Makovics Kornél
Jó hangulatot teremtett a több néptánc együttes és a helyi zenészekből álló zenekar. A bírói házból indult a felvonulás, majd a templom előtt, a Jókai téren ért véget, ahol körtáncot jártak az ünneplők. A mulatsághoz ekkor csatlakozott dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő. Este pedig kezdődött a bál, mely hajnalig tartott.
Teol.hu videó
