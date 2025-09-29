Felvonultak a szüretelők, körtánc volt a templomnál (galéria, videó)

Remek idő volt a szombati szüreti felvonuláshoz Alsónánán. Immár hagyomány a településen, hogy szeptemberben, szüret idején felvonulással ünneplik a szőlőtermelők, borászok munkáját.

Szüreti felvonulás Alsónánán szép időben, jó hangulatban

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Makovics Kornél /Tolnai Népújság

Idén is hetekkel korábban már készültek az ünnepségre, melyre meghívták az erdélyi Szotyor – mint testvértelepülés – polgármesterét, Miklós Andrást és kíséretét is. Berta Levente, Alsónána polgármestere elmondta, 25 éves barátság köti össze a két települést, és ebből az alkalomból közösen alá is írtak egy emléklapot.