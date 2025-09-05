Támogatással köszönték meg az egészségügyben dolgozók munkáját (képgalériával)

A meghitt ünnep, amelyen részt vettek a város, a vármegye vezetői, sok intézmény képviselői, egy verssel kezdődött. Radó Bertalan a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákja mondta el Bella Istvánnak egy, a jövőt idéző szép versét.

Szabó Sándor (balról) Kis Zoltánnak nyújtotta át a Ferropatent Zrt. adományát. Fotó: Makovics Kornél

Ezt követően Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a Ferropatent Zrt. nem csak a város egyik legkiválóbb cége, hanem kimagasló, elismerésre méltó a társadalmi szerepvállalása is. Hosszú évek óta otthont ad társadalmi eseményeknek, s fontos számukra a szekszárdi egészségügy helyzetének javítása. Kiváló az együttműködésük a Balassa János kórházzal, emellett a magánegészségügyi fejlesztése területén is komoly beruházásra készülnek. Ezen ünnepen köszöntik az egészségügyi társadalom Tolna vármegyei képviselőit, és abban is segítenek, hogy a város presztízse, hírneve nőjön.

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. Fotó: Makovics Kornél

Említette, hogy a nap során dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök tartott előadást a szekszárdi jogásznapon, hamarosan avatják a hosszú évek óta várt uszodát, két hét múlva pedig a Szekszárdi Szüreti Napokon számos miniszter, külföldi delegáció, sok vendég érkezik. Ez pedig nem csak egy rövid időszak hirtelen fellángolása. A jövőben folytatódhat az a társadalmi összefogás, amely az előző időszakban nagyon hiányzott Szekszárdról, az együttműködés pedig motorja lesz a város gyarapodásának.