Támogatással köszönték meg az egészségügyben dolgozók munkáját (képgalériával)
A nyár közepéről szeptemberre áthozott Semmelweis-napon, pénteken délután az egészségügyet köszöntötték Szekszárd legnagyobb vasipari üzemében, a Ferropatentnél. Ez egy rendhagyó, de immár hagyományos ünnep, amelyet Süli János országgyűlési képviselő, volt miniszter és Szabó Sándor, a szekszárdi Ferropatent csoport elnök vezérigazgatója azért kezdeményezett, hogy ily módon is megköszönjék az egészségügyben dolgozók és az őket segítők munkáját.
A meghitt ünnep, amelyen részt vettek a város, a vármegye vezetői, sok intézmény képviselői, egy verssel kezdődött. Radó Bertalan a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákja mondta el Bella Istvánnak egy, a jövőt idéző szép versét.
Ezt követően Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a Ferropatent Zrt. nem csak a város egyik legkiválóbb cége, hanem kimagasló, elismerésre méltó a társadalmi szerepvállalása is. Hosszú évek óta otthont ad társadalmi eseményeknek, s fontos számukra a szekszárdi egészségügy helyzetének javítása. Kiváló az együttműködésük a Balassa János kórházzal, emellett a magánegészségügyi fejlesztése területén is komoly beruházásra készülnek. Ezen ünnepen köszöntik az egészségügyi társadalom Tolna vármegyei képviselőit, és abban is segítenek, hogy a város presztízse, hírneve nőjön.
Említette, hogy a nap során dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök tartott előadást a szekszárdi jogásznapon, hamarosan avatják a hosszú évek óta várt uszodát, két hét múlva pedig a Szekszárdi Szüreti Napokon számos miniszter, külföldi delegáció, sok vendég érkezik. Ez pedig nem csak egy rövid időszak hirtelen fellángolása. A jövőben folytatódhat az a társadalmi összefogás, amely az előző időszakban nagyon hiányzott Szekszárdról, az együttműködés pedig motorja lesz a város gyarapodásának.
Köszöntötte az ünnep résztvevőit dr. Lehőcz Regina, Tolna vármegye főispánja is, elmondva, hogy bár nem most van Semmelweis-nap, most az egészségügyi dolgozókat ünnepeljük. Mert igazából nem a naptári dátum teszi az ünnepet ünneppé, hanem az, hogy közösen összejövünk, így az ünnep alkalmat ad az együttlétre, közös beszélgetésre, az összetartozás erősítésére.
Az találkozó házigazdája, Szabó Sándor – aki augusztus 20-án a köztársasági elnöktől a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át – arról beszélt, négy éve határozták el Süli Jánossal, hogy minden évben fogadást tartanak az orvostársadalomhoz kapcsolódó embereknek. Azoknak, akik dolgoznak értük, azért, hogy egészségesek legyenek. Vallja ugyanis, hogy az egészség mindennek alapja, így kulcsa a sikernek is. Ezért hívták kis ünnepre, baráti beszélgetésre a vármegye, a város, a kórházak vezetőit, s akiknek munkája kapcsolódik az egészségügyhöz. S mint az már hagyomány, idén is felajánlottak egy tisztes összeget a szekszárdi kórháznak, ily módon támogatják, segítik, hogy sikeresek legyenek.
Az egészségügyben dolgozókat ünnepelték a Ferropatent Zrt.-nélFotók: Makovics Kornél
Kis Zoltán: visszajelzés, hogy jó úton járnak
A millió forintos adományt a vezérigazgató és felesége adta át Kiss Zoltánnak a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház főigazgatójának, aki, képviselve a bonyhádi, dombóvári kórházat és a paksi egészségügyi dolgozókat, elmondta, büszkeséget jelent, hogy számítanak rájuk. Öröm számukra, hogy vannak olyan közösségek, amelyek tudják támogatni őket. Tolnában közel kétezer egészségügyben dolgozónak szól ez az elismerés, az, hogy évről évre újra és újra tudják mondani, hogy fontos, amit mi csinálnak. Mindenki tudja, sok kritika éri a magyar egészségügyet, holott nap mint nap vannak olyan teljesítmények, amelyekre büszkék lehetnek. Ez az ünnep egyfajta visszajelzés, hogy jó úton járnak.
A Ferropatentnél tartott szeptemberi Semmelweis-nap pezsgős koccintással, fogadással, kötetlen baráti beszélgetéssel folytatódott.