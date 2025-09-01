szeptember 1., hétfő

Legyen azért óvatos!

1 órája

Figyelem, jelentős változás lépett ma életbe a hazai autópályákat illetően! Tolna vármegyét is érinti!

Címkék#autópályadíj#autópálya-matrica#közlekedés

Mostantól már online is olcsóbban lehet autópálya-matricát venni. Szeptember 1-től megszűnik a kényelmi díj, amely szolgáltatótól függően akár több ezer forintos plusz költséget jelentett a figyelmetlen autósoknak.

Munkatársunktól

Az autopalyamatrica.hu szakértői azonban arra figyelmeztetnek, hogy kizárólag hivatalos értékesítő oldalakon vásároljanak, mert lehetnek olyan nem biztonságos weboldalak, amelyek továbbra is jelentős összegeket számolhatnak fel. Szeptember 1-től megszűnik a kényelmi díj az autópálya-matrica értékesítésben a 2025. évi LVI. törvény alapján. Ez azt jelenti, hogy már nemcsak a benzinkutakon, hanem az online szolgáltatóknál vásárolt matricák után sem kell külön fizetni. Nem árt azonban figyelni és a megbízható, hivatalos magyar oldalakon vásárolni – figyelmeztetnek az autopalyamatrica.hu szakértői, akik azt javasolják az autósoknak, hogy online e-matrica vásárláskor a honlapon vagy mobilalkalmazásban keressék a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Hivatalos Viszonteladó logóját.

Szeptember elsejétől nem kell fizetni kényelmi díjat, így olcsóbb lett az autópálya-matrica
Fotó: Beküldött fotó

Mivel ezentúl az online viszonteladók a vevők által megfizetett kényelmi díj helyett a vásárlások után a szolgáltatótól kapják a jutalékot (továbbértékesítési díjat), ezért jelentős átalakulásra lehet számítani az autópálya-matrica értékesítésben – nemcsak a viszonteladók, hanem az autósok részéről is.

Kényelmi díj: ilyen oldalakon vásároljon

Éppen ezért a megbízható online platformok szerepe még inkább felértékelődik: érdemes azokat a weboldalakat keresni, ahol a vásárlás és a tájékoztatás mellett egyéb, ingyenes extrákat is kínálnak. Egyes viszonteladó partnereknél elérhető például a 0-24 órában működő telefonos ügyfélszolgálat, a többnyelvű weboldal és -ügyintézés, vannak naprakész információk a hazai és az európai közlekedési változásokról, tudnivalókról, elérhetők matricatervezők és -kalkulátorok, továbbá a szolgáltatások fejlesztése, az autósok igényeinek feltérképezése érdekében rendszeresen végeznek felméréseket és kutatásokat. Ezek az extrák már eddig is jelentősen hozzájárultak a gyorsforgalmi közlekedés biztonságosabbá és kényelmesebbé tételéhez, ezért az autósok azzal tudják segíteni a plusz szolgáltatások fejlesztését, ha olyan platformokon vásárolnak, ahol ezeket most is kiemelten kezelik – hívta fel a figyelmet az autopalyamatrica.hu. 

A szakportál felmérései szerint évről évre annak ellenére szorul vissza a benzinkutas értékesítés, hogy a fizikai vásárlásnál eddig sem volt kényelmi díj. A tévesztések nagyobb aránya miatt azonban ott magasabb a büntetések kockázata is, például az elírt rendszámok és dátumok vagy az elveszett, megrongálódott nyugták miatt. Ezzel szemben a digitálisan kapott számlát és a matrica érvényességét visszaigazoló e-mailt könnyű visszakeresni, valamint online vásárlásnál elkerülhető a sorban állás is. Mindezek az előnyök – és az egyéb plusz szolgáltatások – szeptember 1-től az autósok számára díjmentesen elérhetők.

 

