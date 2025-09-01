Figyelem, jelentős változás lépett ma életbe a hazai autópályákat illetően! Tolna vármegyét is érinti!

Az autopalyamatrica.hu szakértői azonban arra figyelmeztetnek, hogy kizárólag hivatalos értékesítő oldalakon vásároljanak, mert lehetnek olyan nem biztonságos weboldalak, amelyek továbbra is jelentős összegeket számolhatnak fel. Szeptember 1-től megszűnik a kényelmi díj az autópálya-matrica értékesítésben a 2025. évi LVI. törvény alapján. Ez azt jelenti, hogy már nemcsak a benzinkutakon, hanem az online szolgáltatóknál vásárolt matricák után sem kell külön fizetni. Nem árt azonban figyelni és a megbízható, hivatalos magyar oldalakon vásárolni – figyelmeztetnek az autopalyamatrica.hu szakértői, akik azt javasolják az autósoknak, hogy online e-matrica vásárláskor a honlapon vagy mobilalkalmazásban keressék a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Hivatalos Viszonteladó logóját.

Szeptember elsejétől nem kell fizetni kényelmi díjat, így olcsóbb lett az autópálya-matrica

Mivel ezentúl az online viszonteladók a vevők által megfizetett kényelmi díj helyett a vásárlások után a szolgáltatótól kapják a jutalékot (továbbértékesítési díjat), ezért jelentős átalakulásra lehet számítani az autópálya-matrica értékesítésben – nemcsak a viszonteladók, hanem az autósok részéről is.

Kényelmi díj: ilyen oldalakon vásároljon

Éppen ezért a megbízható online platformok szerepe még inkább felértékelődik: érdemes azokat a weboldalakat keresni, ahol a vásárlás és a tájékoztatás mellett egyéb, ingyenes extrákat is kínálnak. Egyes viszonteladó partnereknél elérhető például a 0-24 órában működő telefonos ügyfélszolgálat, a többnyelvű weboldal és -ügyintézés, vannak naprakész információk a hazai és az európai közlekedési változásokról, tudnivalókról, elérhetők matricatervezők és -kalkulátorok, továbbá a szolgáltatások fejlesztése, az autósok igényeinek feltérképezése érdekében rendszeresen végeznek felméréseket és kutatásokat. Ezek az extrák már eddig is jelentősen hozzájárultak a gyorsforgalmi közlekedés biztonságosabbá és kényelmesebbé tételéhez, ezért az autósok azzal tudják segíteni a plusz szolgáltatások fejlesztését, ha olyan platformokon vásárolnak, ahol ezeket most is kiemelten kezelik – hívta fel a figyelmet az autopalyamatrica.hu.