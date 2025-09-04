Tegnap, 6:00
Mi a teendő, amikor nem fizeti vissza a kölcsönt a haver? Ezzel a trükkel visszaszerezheted a pénzed!
Sokszor kerülhet az ember olyan helyzetbe, amiről nem is gondolta volna, hogy megtörténhet vele. Például kölcsönt adott közeli barátjának, kollégájának, aki aztán azt „elfelejti” megadni. És ez még a jobbik eset, mert legalább nem tagadja le. Mit tehet ilyen és hasonló helyzetben az érintett? Fizetési meghagyásos eljárást indít.
Sokan, akik tartoznak valakinek, szolgáltatónak vagy ismerősnek, ahelyett, hogy fizetnének, vagy leülnének megbeszélni, miért is nem tudnak fizetni, inkább a homokba dugják a fejüket. Nem veszik át a felszólító levelet. Ilyenkor a fizetési meghagyásos eljárás elindítása a legcélszerűbb.
Fizetési meghagyásos eljárás indítása lépésről lépésre
Fizetési meghagyásos eljárás akkor indítható, ha valakinek pénzkövetelése van – ide tartoznak a baráti kölcsönök éppúgy, mint más elmaradt tartozások. Ellentmondás esetén az eljárás perré alakul, és ha az eljárás kezdeményezője nem mond le a követeléséről, az ügy bíróságon folytatódik, amit azért mindig érdemes előre mérlegelni.
Magánszemélyek, cégek, társasházak és egyéni vállalkozók egyaránt élhetnek a fizetési meghagyásos eljárás lehetőségével. Tipikus ügyek lehetnek például a közműdíjak, mobil- vagy internetszámlák, vissza nem fizetett kölcsönök, elmaradt bérleti díjak vagy jogtalanul visszatartott vételárelőlegek. A fizetési meghagyások többségét magánszemélyekkel szemben kezdeményezik. A közjegyzői tapasztalatok azt mutatják, hogy a kötelezettek általában elismerik azt, nem vitatják, ezért a fizetési meghagyások túlnyomó többsége jogerős lesz, nem alakul perré az eljárás.
Az eljárás indítása egyszerű. Magánszemélyek bármely közjegyzőnél benyújthatják a kérelmet szóban, papíron vagy elektronikusan. Jogi személyek és az elektronikus ügyintézésre kötelezettek viszont kizárólag elektronikusan, minősített aláírással és időbélyegzővel tehetik ezt meg a MOKK FMH rendszerén keresztül, az fmh.mokk.hu oldalon – mondta egy általunk megkérdezett szekszárdi ügyvéd.
A kérelemhez csatolni kell az adós nevét, címét, a követelés összegét és egyéb alapadatokat kell megadni, valamint meg kell fizetni az eljárási díjat, melynek összege a követelés 3 százaléka, de legalább 12 ezer forint és legfeljebb 300 ezer forint. A végrehajtás során ezt a költséget az adóson be lehet hajtani, amennyiben azt a végrehajtást kérő érvényesíti.
Ha nincs nyoma a tartozásnak, akkor keresztet lehet rá vetni
– Két és félmillió forintot kért kölcsön tőlem a legjobb barátom, azt mondta megszorult, szerencsejátékozott, amiről a felesége sem tudott. Azt mondta féléven belül megadja az első részletet, fél millió forintot. Nem írtunk róla papírt, bíztam benne. Nem tudta megadni, de biztatott hamarosan pénzhez jut, mert árulják az egyik földterületüket. Közben a haverom szívinfarktusban meghalt, a feleségének mondtam a tartozását, de hallani sem akar róla. Legalább fizetési felszólítást küldtem volna neki, még az életében! – mondta bátaszéki olvasónk.
Magyarországon a pénzkövetelések érvényesítése az összeg nagyságától függ. Hárommillió forintig kizárólag a fizetési meghagyásos eljárás útján lehet érvényesíteni a követelést. Ha az összeg 3 és 30 millió forint között van, a jogosult választhat a már részletezett eljárás és a hagyományos peres eljárás között, 30 millió forint felett azonban már csak a bírósági út vehető igénybe.
Ha nem veszik át a levelet a végrehajtás akkor is megindulhat
Ha az adós a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem reagál, az jogerőre emelkedik, mely alapján a végrehajtást kérő végrehajtást kezdeményezhet az adóssal szemben. Innentől a végrehajtó zárolhat bankszámlát, levonhatja a tartozást munkabérből vagy ingóságot is lefoglalhat. A postai küldemény átvétele éppen ezért kulcsfontosságú: ha az adós nem veszi át a levelet, és az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon azt a címzett részére kézbesítettnek kell tekinteni.
Ekkor a közjegyző még egyszer, tértivevény nélkül, egyszerű postai küldeményben megküldi a fizetési meghagyást a kötelezett részére, így a kötelezett harmadszor is értesül arról. Ha ekkor sem él ellentmondással, a fizetési meghagyás jogerőssé válik, és megindulhat a végrehajtás.