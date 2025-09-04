Mi a teendő, amikor nem fizeti vissza a kölcsönt a haver? Ezzel a trükkel visszaszerezheted a pénzed!

Sokan, akik tartoznak valakinek, szolgáltatónak vagy ismerősnek, ahelyett, hogy fizetnének, vagy leülnének megbeszélni, miért is nem tudnak fizetni, inkább a homokba dugják a fejüket. Nem veszik át a felszólító levelet. Ilyenkor a fizetési meghagyásos eljárás elindítása a legcélszerűbb.

Sokszor csak a fizetési meghagyásos eljárás elindítása segít abban, hogy visszakapjuk a kölcsönt, amit adtunk. Forrás: bankmonitor.hu

Fizetési meghagyásos eljárás indítása lépésről lépésre

Fizetési meghagyásos eljárás akkor indítható, ha valakinek pénzkövetelése van – ide tartoznak a baráti kölcsönök éppúgy, mint más elmaradt tartozások. Ellentmondás esetén az eljárás perré alakul, és ha az eljárás kezdeményezője nem mond le a követeléséről, az ügy bíróságon folytatódik, amit azért mindig érdemes előre mérlegelni.

Magánszemélyek, cégek, társasházak és egyéni vállalkozók egyaránt élhetnek a fizetési meghagyásos eljárás lehetőségével. Tipikus ügyek lehetnek például a közműdíjak, mobil- vagy internetszámlák, vissza nem fizetett kölcsönök, elmaradt bérleti díjak vagy jogtalanul visszatartott vételárelőlegek. A fizetési meghagyások többségét magánszemélyekkel szemben kezdeményezik. A közjegyzői tapasztalatok azt mutatják, hogy a kötelezettek általában elismerik azt, nem vitatják, ezért a fizetési meghagyások túlnyomó többsége jogerős lesz, nem alakul perré az eljárás.