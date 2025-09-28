A Föld légköre a tudósok szerint drámai átalakulás előtt áll. Az oxigén lassacskán maradéktalanul eltűnik, és vele együtt távozik minden, ami bonyolultabb egy moszatos tófenéknél: emberek, állatok, virágok, meg az a szobanövényünk is, amit hetente egyszer majdnem likvidálunk, mert elfelejtjük meglocsolni.

A Föld légköre ma még ellenáll a kozmikus kihívásoknak, de ez nem lesz mindig így

Föld légköre: idővel elenyészik

Viszont azok a mikrobák, amik eddig békésen szunyókáltak például a hűtő hátuljában, az ott található lejárt joghurtban, végre lehetőséget kapnak saját civilizáció kiépítésére. És milyen civilizáció lesz az! Létrehozhatnak parlamentet, ahol mindenki egyetért, mert senkinek sincs hangja tiltakozni. Színházat, ahol minden este ugyanaz a darab megy: az Osztódás. Kritikai visszhang nélkül, hiszen a közönség közben is kettéválik.

De még mielőtt valaki ijedtében elkezdene oxigénpalackokat halmozni a pincébe, jöjjön a csattanó: mindez csak körülbelül egymilliárd év múlva lesz valóság. Vagyis bőven van időnk befejezni az olvasatlan könyveket, megnézni a végeérhetetlen török (brazil, mexikói) szappanoperákat és persze reménykedni abban, hogy egyszer tényleg olcsóbb lesz a kenyér.

A világvége menetrendje tehát kényelmesen odébb van. Most még a teremtés koronáiként mi, büszke, okos és intelligens emberek uraljuk és gondozzuk a ránk bízott bolygót. De azt már most nem árt tudni, hogy a végén a mikrobák nevetnek a markukba. Már amennyiben lesz markuk – de ez is azon kínzó kérdések közé tartozik, amelyekre soha nem kapunk választ.