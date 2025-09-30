Fontos fejlesztésekkel készültek el a szekszárdi utcában

Szekszárdon, a Kisbödő utcában jelentős infrastrukturális fejlesztés valósult meg. Szabó Noémi önkormányzati képviselő számolt be róla, hogy a többmilliós beruházás révén új betonburkolat, járda, vízkivezetés, valamint dörken falvédelem készült el.

Megújult az útborkulat, és az ingatlanok is korszerű szigetelést kaptak a Kisbödő utcában

Forrás: Facebook

A képviselő kiemelte: a munkálatok nemcsak az utca állapotát javítják, hanem hosszú távon is biztosítják az ott élők biztonságát és komfortját. Az úgynevezett dörken falvédelem különösen fontos eleme a beruházásnak, mivel megóvja az épületeket a nedvességtől és mechanikai terheléstől, így hozzájárul az ingatlanok tartósságához.

Szabó Noémi köszönetet mondott a szekszárdi polgármesteri hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályának, valamint a kivitelezőnek a szakszerű munkáért és az alapos tájékoztatásért. Mint fogalmazott, örömteli számára, hogy a fejlesztés révén a Kisbödő utca egy élhetőbb és biztonságosabb környezettel gazdagodott.