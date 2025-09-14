Ínycsiklandó illatok csábították a vendégeket, a szamárpörkölt volt a nyerő (képgalériával)

Huszonhat sátor alatt rotyogtak az ételek a 22. alkalommal megrendezett Forgó Fesztiválon. A nap már kora reggel hétágra sütött, László Attila pedig mosolyogva könyvelhette el, hogy egyre többen érkeznek a kis településre. Nem véletlenül volt vidám a polgármester, tavaly rendkívül rossz időt fogtak ki, egész nap szakadt az eső, míg most szombaton olyan jó idő volt, hogy senki sem akart otthon maradni. Kis túlzással írhatjuk, hogy aki élt és mozgott, az ott volt a falu központjában, ínycsiklandó illatok járták be a környéket, az ember nem győzte kapkodni a fejét.

Nagy siker volt idén is a Forgó Fesztivál. A főzőversenyen 26 csapat mérette meg magát

Fotó: Rónai Gábor

Minden évben nagyon várják a Forgó Fesztivált a helyiek és a környékbeliek, aki csapatostul érkeznek, hogy eltöltsenek egy felejthetetlen napot a vármegye egyik ékszerdobozában. Csibi Krisztina is belekóstolt az ételekbe, a térség országgyűlési képviselőjét mindenütt nagy szeretettel fogadták. A politikus díjátadásra érkezett, a 2025-ös év falugondnokának járó elismerést adta át László Attila polgármesterrel – aki a Tanya- és Falugondnokok Tolna Vármegyei Egyesületének elnökeként volt jelen akkor a színpadon – egyetemben Palkó Zsoltnak, a mucsfai falugondnoknak.

Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője is gratulált Palkó Zsoltnak, az év Tolna vármegyei falugondnokának

Fotó: Rónai Gábor

Forgó Fesztivál: középpontban a gasztronómia

A főzőverseny első helyezettje idén egy nagyon különleges étel lett. A Szlobodics Róbert és Benke Enikő alkotta zsűri a Borzasztó fantázianevű csapat szamár kombó pörköltjét találta a legízletesebbnek, a második hely a kisvejkeieké lett, aki sertéspofa pörköltet készítettek lecsóágyon, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Székelyek elnevezésű formáció állhatott fel, ők galuskát főztek, székelyesen, körömmel megspékelve. A zsűri négy különdíjat is kiosztott, ami azt igazolja, hogy nehéz volt rangsort felállítaniuk a sok finom étel között. A Mucsi-Tevel Barátok baromfi vegyespörköltje, a Betyárok csülkös sertéspörköltje, a Visszatérők marhalábszárból készült pörköltje és az Offroad Závod Egyesület marhapofa pörköltje is díjat érdemelt ezen a napon.

Színvonalas színpadi produkciók után remek koncertek

A szervezők a gyerekekre is gondoltak: voltak kézműves foglalkozások, sokan játszottak a légvárban és az arcfestőknél is sorban álltak az apróságok. A felnőttek mézet és bort is kóstolhattak, de nyitva volt a Závodi Hagyományok Háza és a Fachwerk házat is meg lehetett nézni.