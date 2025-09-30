Harmincadik alkalommal csendült fel a Gemenc Hangja (videóval és fotókkal)

Színvonalas versenyen az idén is kiváló eredménnyel zárult a könnyűzenei énekverseny, amelyet szombaton tartottak Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban. Immár harmincadik alkalommal szervezte meg a Tücsök Zenés Színpad Egyesület és a kulturális központ a népszerű Gemenc Hangja énekversenyt, amely – az internetnek köszönhetően – immár országos megmérettetéssé nőtte ki magát.

Színvonalas produkciókkal készültek a fiatal előadók a Gemenc Hangja énekversenyre. Fotó: Makovics Kornél/Forrás: MW

Az énekesek négy korcsoportban – gyermek I. és II., ifjúsági, junior – és három kategóriában (popdal, musical és duett) mérték össze tudásukat, felkészültségüket a zsűri előtt. A szakmai zsűri elnöki tisztét immár hagyományosan Nagy Anikó Jászai-díjas színész, énekesnő, énekművész látta el, a szakmai zsűri munkáját társadalmi zsűri és diákzsűri segítette.