Harmincadik alkalommal csendült fel a Gemenc Hangja (videóval és fotókkal)
Színvonalas versenyt tartottak Szekszárdon. Kiváló eredménnyel zárult a Gemenc Hangja könnyűzenei énekverseny.
Színvonalas versenyen az idén is kiváló eredménnyel zárult a könnyűzenei énekverseny, amelyet szombaton tartottak Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban. Immár harmincadik alkalommal szervezte meg a Tücsök Zenés Színpad Egyesület és a kulturális központ a népszerű Gemenc Hangja énekversenyt, amely – az internetnek köszönhetően – immár országos megmérettetéssé nőtte ki magát.
Az énekesek négy korcsoportban – gyermek I. és II., ifjúsági, junior – és három kategóriában (popdal, musical és duett) mérték össze tudásukat, felkészültségüket a zsűri előtt. A szakmai zsűri elnöki tisztét immár hagyományosan Nagy Anikó Jászai-díjas színész, énekesnő, énekművész látta el, a szakmai zsűri munkáját társadalmi zsűri és diákzsűri segítette.
A megmérettetésen közel nyolcvan versenyző vett részt, és a legfiatalabbak, a 6 és 9 év közöttiek is derekasan helytálltak a színpadon, az idősebb korsztály tagjai pedig nem ritkán a profikhoz mérhető teljesítményt nyújtottak. A produkciók között voltak mind magyar és mind külföldi örökzöld és mai slágerek, híres mucisalek betétdalai, sőt, még saját szerzemény is akadt.
Gemenc Hangja – könnyűzenei énekverseny SzekszárdonFotók: Makovics Kornél
Gemenc Hangja 2025
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, amikor a korosztályonkénti fődíjról kellett dönteni. Végül a következő eredmény született: a Gemenc Hangja 2025-ben Gyermek I. korcsoportban Kozma Sára lett (Tücsök Zenés Színpad). Gyermek II. korcsoporban Kőhegyi Kamilla (Pápa) bizonyult a legjobbnak. Az Ifjúsági korcsoportban Erdélyi Olivér (Pápateszér) lett 2025-ben a Gemenc Hangja, a Junior korosztályban pedig Weisz Lilla (Tücsök Zenés Színpad) diadalmaskodott. A Tolnai Népújság és a Teol.hu különdíját Horváth Natália (Tücsök Zenés Színpad) vehette át.