Jó hangulatú foglalkozás
2 órája
Gitárfutamok csendültek fel a könyvtárban
Rendhagyó zenei foglalkozáson vettek részt nemrég a Mórágyi Általános Iskola diákjai a helyi könyvtárban. Berde Béla intézményvezető köszöntője után Szabó Dávid zenész, a medinai Tambura zenekar és gitárszakkör vezetője, a Csurgó zenekar és a Bad Times zenekar tagja vezette be a diákokat a hangszer rejtelmeibe. A szekszárdi Illyés Gyula Könyvtár támogatásával megvalósuló programon a tanulók megismerkedhettek az akusztikus és elektromos gitárok felépítésével, és egy-egy futam erejéig a hangjával is. A jó hangulatú foglalkozást gitárral kísért közös éneklés koronázta meg.
