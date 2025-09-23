szeptember 23., kedd

Jó hangulatú foglalkozás

1 órája

Gitárfutamok csendültek fel a könyvtárban

Címkék#Mórágyi Általános Iskola#hangszer#Szabó Dávid

Szeri Árpád

Rendhagyó zenei foglalkozáson vettek részt nemrég a Mórágyi Általános Iskola diákjai a helyi könyvtárban. Berde Béla intézményvezető köszöntője után Szabó Dávid zenész, a medinai Tambura zenekar és gitárszakkör vezetője, a Csurgó zenekar és a Bad Times zenekar tagja vezette be a diákokat a hangszer rejtelmeibe. A szekszárdi Illyés Gyula Könyvtár támogatásával megvalósuló programon a tanulók megismerkedhettek az akusztikus és elektromos gitárok felépítésével, és egy-egy futam erejéig a hangjával is. A jó hangulatú foglalkozást gitárral kísért közös éneklés koronázta meg. 

Szabó Dávid bemutatta és meg is szólaltatta a gitárokat
Fotó: Beküldött fotó

 

 

