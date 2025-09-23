Gitárfutamok csendültek fel a könyvtárban

Rendhagyó zenei foglalkozáson vettek részt nemrég a Mórágyi Általános Iskola diákjai a helyi könyvtárban. Berde Béla intézményvezető köszöntője után Szabó Dávid zenész, a medinai Tambura zenekar és gitárszakkör vezetője, a Csurgó zenekar és a Bad Times zenekar tagja vezette be a diákokat a hangszer rejtelmeibe. A szekszárdi Illyés Gyula Könyvtár támogatásával megvalósuló programon a tanulók megismerkedhettek az akusztikus és elektromos gitárok felépítésével, és egy-egy futam erejéig a hangjával is. A jó hangulatú foglalkozást gitárral kísért közös éneklés koronázta meg.

Szabó Dávid bemutatta és meg is szólaltatta a gitárokat

Fotó: Beküldött fotó