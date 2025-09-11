1 órája
Huszonnégy éve gyászba borult a világ – Így számoltunk be 9/11-ről
„Minden idők legnagyobb és legösszehangoltabb terrortámadását hajtották végre kedden az Egyesült Államok több kormányzati és középülete ellen. Az áldozatok száma egyelőre nem ismeretes" – írta a Tolnai Népújság 2001. szeptember 12-én.
Két repülőgép vágódott bele New Yorkban, helyi idő szerint kedd reggel munkakezdéskor a Világkereskedelmi Központ két 110 emeletes épületébe, áll a Tolnai Népújság 2001. szeptember 12-ei számának címlapján. – A felhőkarcolók, amelyek a világ legmagasabb építményei közé tartoznak, lángba borultak, és később ledőltek. Az áldozatok száma elérheti a több tízezret. A katasztrófát minden bizonnyal előre eltervezték, s jól szervezetten hajtották végre. Összehangolt terrortámadásra utal, hogy röviddel később robbanások történtek Washingtonban a törvényhozás épületében, a védelmi minisztériumban és a külügyminisztérium előtt is. Bush elnök első nyilatkozatában kijelentette, hogy nyilvánvalóan terrorcselekményről van szó, s megígérte, hogy elkapják a tetteseket. Erdős André, a magyar ENSZ-misszió vezetője lapunknak elmondta: a várost valósággal sokkolták az események. A Világszervezet épületéből tegnap hazaküldték a nélkülözhető személyeket, s Kofi Annán főtitkárnak is azt tanácsolták, hogy ne hagyja el rezidenciáját. Az események nyomán kiürítették a Fehér Házat, az elnöki rezidenciát, leállították az Egyesült Államok teljes légi forgalmát, s példátlan biztonsági intézkedéseket vezettek be.
Támadássorozat az USA ellen
A cikk a 2. oldalon folytatódott: „Szörnyűségesen sok ember veszítette életét” - jelentette be Rudolph Giuliani New York-i polgármester azt követően, hogy jól összehangolt terrortámadás következtében összeomlott a Világkereskedelmi Központ két tornya. A televíziók drámai képeket közöltek a toronyba becsapódó repülőgépekről, és az ezt követő robbanásokról. A világ közvéleménye egyöntetűen elítélte a barbár bűncselekmény-sorozatot.
A Világkereskedelmi Központ (WTC) iker-felhőkarcoló mindkét tornya, Washingtonban pedig a védelmi minisztérium épületére zuhant egy ugyancsak eltérített repülőgép. Mint utóbb kiderült, az American Airlines, illetve a United Airlines két-két járatát térítették el. Az egyik gép belevágódott a Világkereskedelmi Központ egyik tornyába, körülbelül a nyolcvanadik emelet magasságában. Tizennyolc perccel később érkezett a következő, amely a másik toronyba csapódott. Bő egy órával később a WTC déli tornya, majd ezután az északi is összeomlott.
Eközben Washingtonban repülőgép csapódott be a védelmi minisztérium, a Pentagon épületébe, amely részben összeomlott. A romba dőlt New York-i ikerirodaházban összesen 50 ezren dolgoznak, a Pentagonban pedig 25 ezer ember tartózkodott...
Valóságos ostromállapot
Erdős André, hazánk ENSZ-nagykövete épp a Világszervezet New York-i székházához indult, amikor értesült a katasztrófáról: egy óra múlva volt esedékes az az évenkénti jelképes ceremónia, amikor a Közgyűlés megnyitása alkalmából mindig megkongatják a békeharangot. Az ünnepség, amelyet Kofi Annan nyitott volna meg, elmaradt, s a főtitkárnak azt tanácsolták, maradion a rezidenciáján. Az ENSZ-titkárság dolgozóit szabadságolták. A diplomata szerint az időbeli egybeesés aligha véletlen: azok, akik ilyen jellegű terrorakciókat hajtanak végre, mindig keresik a nagy nyilvánosságot. Erdős André elmondta: épp a napokban tartott előadást az egyik amerikai városban a nemzetközi terrorizmus veszélyéről, és az ellene való védekezés megoldhatatlanságáról. A keddi események a szavait igazolták. S megerősítették azt is: a világ nem ülhet ölbe tett kezekkel, közösen kell fellépni a globális erőszak ellen. A tízmilliós metropolisz egyébként szinte megbénult – a szó szoros értelmében is. A Manhattan szigetéhez vezető alagutakat, metróvonalakat lezárták, a biztonsági intézkedéseket megsokszorozták.
Szent-lványi István, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke rendkívüli, zárt ülést hívott össze csütörtökre az alattomos és barbár cselekmények megvitatására.
Óriási káosz alakult ki Európa légterében is, miután Kanadában közölték, hogy nemzetközi járatokat nem tudnak fogadni. A magyar légi társaság New York-i gépe ezért az óceán felett visszafordult, hogy valamelyik európai repülőtéren szállhasson le, a torontói gép pedig kevéssel a kontinenst elhagyva ismét Budapest felé vette az irányt.