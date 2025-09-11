Huszonnégy éve gyászba borult a világ – Így számoltunk be 9/11-ről

Két repülőgép vágódott bele New Yorkban, helyi idő szerint kedd reggel munkakezdéskor a Világkereskedelmi Központ két 110 emeletes épületébe, áll a Tolnai Népújság 2001. szeptember 12-ei számának címlapján. – A felhőkarcolók, amelyek a világ legmagasabb építményei közé tartoznak, lángba borultak, és később ledőltek. Az áldozatok száma elérheti a több tízezret. A katasztrófát minden bizonnyal előre eltervezték, s jól szervezetten hajtották végre. Összehangolt terrortámadásra utal, hogy röviddel később robbanások történtek Washingtonban a törvényhozás épületében, a védelmi minisztériumban és a külügyminisztérium előtt is. Bush elnök első nyilatkozatában kijelentette, hogy nyilvánvalóan terrorcselekményről van szó, s megígérte, hogy elkapják a tetteseket. Erdős André, a magyar ENSZ-misszió vezetője lapunknak elmondta: a várost valósággal sokkolták az események. A Világszervezet épületéből tegnap hazaküldték a nélkülözhető személyeket, s Kofi Annán főtitkárnak is azt tanácsolták, hogy ne hagyja el rezidenciáját. Az események nyomán kiürítették a Fehér Házat, az elnöki rezidenciát, leállították az Egyesült Államok teljes légi forgalmát, s példátlan biztonsági intézkedéseket vezettek be.

Támadás érte az ikertornyokat Forrás: AFP

Támadássorozat az USA ellen

A cikk a 2. oldalon folytatódott: „Szörnyűségesen sok ember veszítette életét” - jelentette be Rudolph Giuliani New York-i polgármester azt követően, hogy jól összehangolt terrortámadás következtében összeomlott a Világkereskedelmi Központ két tornya. A televíziók drámai képeket közöltek a toronyba becsapódó repülőgépekről, és az ezt követő robbanásokról. A világ közvéleménye egyöntetűen elítélte a barbár bűncselekmény-sorozatot.

A Világkereskedelmi Központ (WTC) iker-felhőkarcoló mindkét tornya, Washingtonban pedig a védelmi minisztérium épületére zuhant egy ugyancsak eltérített repülőgép. Mint utóbb kiderült, az American Airlines, illetve a United Airlines két-két járatát térítették el. Az egyik gép belevágódott a Világkereskedelmi Központ egyik tornyába, körülbelül a nyolcvanadik emelet magasságában. Tizennyolc perccel később érkezett a következő, amely a másik toronyba csapódott. Bő egy órával később a WTC déli tornya, majd ezután az északi is összeomlott.