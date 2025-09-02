szeptember 2., kedd

Gyermekgyilkosság

1 órája

Miskei gyerekgyilkosság után: a pszichológus elmondta, mi vezet a tragédiákhoz

Címkék#bosszúvágy#tragédia#Kitanics Márk#gyerekgyilkosság

A Miskén eltűnt, majd holtan megtalált 22 hónapos kislány ügye megrázta az országot. A nevelőapát gyilkossággal gyanúsítják, ezért kérdeztük meg Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértőt, mi állhat a gyerekgyilkosságok hátterében.

Kutny Gábor

A Miskén eltűnt 22 hónapos kislány tragédiája – amelyben a nevelőapát gyilkossággal gyanúsítják –, valamint a nemrégiben Nagydorogon történt csecsemőgyilkosság után sokan teszik fel a kérdést, hogyan történhetnek meg ilyen szörnyűségek. A hatóságok szerint a miskei meggyilkolt kislány édesapja Tolna vármegyei, Simontornyán él, az eset pedig országos felháborodást váltott ki. A gyerekgyilkosság kapcsán megkerestük Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértőt, hogy megértsük, mi vezethet a hasonló tragédiákhoz.

Hogy történhetnek gyerekgyilkosságok? Tesszük fel az őrjítő kérdést
Hogy történhetnek gyerekgyilkosságok? Teszi fel mindenki magában az őrjítő kérdést
Fotó: police.hu

Gondatlanság és felelőtlenség a gyerekgyilkosságok mögött

– Sokkal több kisgyermek hal meg évente nem természetes körülmények között, mint amiről a közvélemény tud – mondja Kitanics Márk. A gyerekgyilkos esetek döntő többségében gondatlanság áll a háttérben. Legtöbbször rossz szociális körülmények, elromlott családi kapcsolatok és súlyos pszichés problémák vezetnek a tragédiához.

Vannak esetek, amikor a szülők nem tudják elviselni a gyereksírást, és olyan cselekedetekhez folyamodnak, amelyek végzetes következményekkel járhatnak. Például, ha egy kétségbeesett szülő megrázza a síró kisgyermeket, az akár súlyos agysérülést is okozhat, ami halállal végződik. Ilyenkor gyakran megpróbálják eltüntetni a nyomokat, ám a statisztikák szerint a rendőrség ezeket az eseteket nagy arányban felderíti.

Több tragédia történik, mint amiről hallunk

– Sokkal több ilyen eset van, mint amennyiről végül hír készül – hangsúlyozza Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő. Gyakran például az édesanya szülés utáni depressziója áll a tragédiák mögött. Ebben az állapotban az anya pszichotikus szinten elzárkózhat a külvilágtól, és képtelen megfelelően gondoskodni a gyermekről.

A kommandósok elfogták a miskei gyerekgyilkost
Fotó: police.hu

Ilyenkor előfordulhat, hogy nem veszi észre, ha a kicsi félrenyel, leforrázza magát vagy belefullad a párnába. Ezek az esetek szintén a gondatlanság körébe tartoznak.

Az, hogy szándékosan megöljenek egy kisgyermeket, nagyon ritka, de nem példa nélküli. Ilyenkor jellemzően súlyos családi konfliktus áll a háttérben, amikor az egyik szülőben bosszúvágy ébred a másik ellen – és a gyerek válik az indulat áldozatává – teszi hozzá Kitancsi Márk, szakértő.

 

