Mélyen megrázta őket – így dolgozzák fel a traumát a meggyilkolt kislányt megtaláló kutató-mentők

Badacsonyi László azt mondta, a kutató-mentők munkája szigorúan szervezett, de mindig a helyszíni körülményekhez igazodik. „Amikor megérkezünk, a rendőrséggel egyeztetjük a feladatokat, rögzítjük a szagmintát, majd indítjuk a személykereső kutyát. A kutya rövid időn belül megtalálta a gyermeket egy erdős, gazos területen. Minden ilyen eset csapatmunka, mindenki a tudása legjavát adja” – mondta. Ez így történt a miskei gyerekgyilkosság kapcsán is.

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai jól felkészülten érkeztek a miskei gyerekgyilkosság helyszínére forrás: Facebook

A kutatások során nemcsak kutyák, hanem drónok, élőláncok és más technikai eszközök is segítik a munkát. A létszám és az eszközök kiválasztása a tapasztalatok és a helyszíni felmérés alapján történik. – „A gyakorlatban évek alatt alakul ki a rutin, de mindig a rendőrség koordinál, mi pedig a lehető legjobban támogatjuk a keresést” – tette hozzá.