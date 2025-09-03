szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Nehéz helyzetek

1 órája

Mélyen megrázta őket – így dolgozzák fel a traumát a meggyilkolt kislányt megtaláló kutató-mentők

Címkék#Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület#gyilkosság#rendőrség#Badacsonyi László#gyerekgyilkosság

A 22 hónapos Hanna tragikus halála nemcsak a családot, hanem a keresésben részt vevő kutató-mentőket is mélyen megrázta. A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke, Badacsonyi László a holttest megtalálása után beszélt arról, miként dolgoznak ezekben a rendkívül nehéz helyzetekben, és hogyan kezelik az olyan lelki terheket, amiket egy gyerekgyilkosság utáni kutatás során szenvednek el.

Bencze Péter

Badacsonyi László azt mondta, a kutató-mentők munkája szigorúan szervezett, de mindig a helyszíni körülményekhez igazodik. „Amikor megérkezünk, a rendőrséggel egyeztetjük a feladatokat, rögzítjük a szagmintát, majd indítjuk a személykereső kutyát. A kutya rövid időn belül megtalálta a gyermeket egy erdős, gazos területen. Minden ilyen eset csapatmunka, mindenki a tudása legjavát adja” – mondta. Ez így történt a miskei gyerekgyilkosság kapcsán is.

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai jól felkészülten érkeztek a miskei gyerekgyilkosság helyszínére
A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai jól felkészülten érkeztek a miskei gyerekgyilkosság helyszínére forrás: Facebook

A kutatások során nemcsak kutyák, hanem drónok, élőláncok és más technikai eszközök is segítik a munkát. A létszám és az eszközök kiválasztása a tapasztalatok és a helyszíni felmérés alapján történik. – „A gyakorlatban évek alatt alakul ki a rutin, de mindig a rendőrség koordinál, mi pedig a lehető legjobban támogatjuk a keresést” – tette hozzá.

Őket is megrázta a gyerekgyilkosság

A kutató-mentők számára az ilyen esetek nem csupán munka, hanem életforma. Badacsonyi elmondta, hogy a csapat tagjai szoros kapcsolatban állnak egymással, és folyamatosan figyelnek arra, hogy senki ne dolgozza fel egyedül a traumát. 

Átbeszéljük, kibeszéljük a helyzeteket. Ha valaki úgy látjuk, hogy nem bírja, háttérfeladatot kap, vagy szükség esetén szakember segítségét vesszük igénybe – mondta.

A vezető kiemelte, hogy a csapat tagjai önkéntesek, akik szabadidejükben vesznek részt a keresésekben, és hogy az összetartás és a gondoskodás elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkát sikerrel végezzék.

Csapatmunka és felelősség

Badacsonyi László szerint minden megtalált gyermek története személyes kihívást jelent a kutató-mentőknek. A tragédiák feldolgozása közben a csapat megtanulja, hogyan kezelje a stresszt és a gyászt. 

„Ez több, mint munka. Ez hivatás. A nehéz helyzeteket együtt éljük meg, és együtt dolgozzuk fel” 

– zárta beszámolóját.

 

