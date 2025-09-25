szeptember 25., csütörtök

Átadták Dombóvár új büszkeségét – a gyermekes családok a fejlesztés nyertesei (videó)

Száz gyermek befogadására alkalmas az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda, melyet ünnepélyesen adtak át Dombóváron.

Ünnepélyes keretek között adták át Dombóvár új büszkeségét. A Pécsi Egyházmegye megbízásából készült közel 1300 négyzetméteres Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda egy év alatt, zöldmezős beruházásban valósult meg három vármegye találkozásánál.

Fotó: Mártonfai Dénes

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda négy csoportban száz gyermek befogadására alkalmas, és a több mint kétmilliárd forintos, kormányzati támogatással megvalósult építkezés Dombóvár elmúlt évtizedének egyik legnagyobb fejlesztése. A beruházás része a katolikus óvodaprogramnak, amely országszerte tizenhatezer férőhely megújítását vagy létrehozását célozza.

A további részleteket és az avatóról készült képgalériát itt tudja megtekinteni!

 

