Átadták Dombóvár új büszkeségét – a gyermekes családok a fejlesztés nyertesei (videó)
Száz gyermek befogadására alkalmas az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda, melyet ünnepélyesen adtak át Dombóváron.
Ünnepélyes keretek között adták át Dombóvár új büszkeségét. A Pécsi Egyházmegye megbízásából készült közel 1300 négyzetméteres Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda egy év alatt, zöldmezős beruházásban valósult meg három vármegye találkozásánál.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda négy csoportban száz gyermek befogadására alkalmas, és a több mint kétmilliárd forintos, kormányzati támogatással megvalósult építkezés Dombóvár elmúlt évtizedének egyik legnagyobb fejlesztése. A beruházás része a katolikus óvodaprogramnak, amely országszerte tizenhatezer férőhely megújítását vagy létrehozását célozza.
A további részleteket és az avatóról készült képgalériát itt tudja megtekinteni!
Teol.hu videó
