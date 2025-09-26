Nyomozás indult a szekszárdi befogadó otthonban megsérült kisfiú ügyében

Az elmúlt napokban bejárta az internetet egy fotó, amelyen egy másfél éves kisfiú látható duzzadt, véraláfutásos arccal. Az esetleges gyermekbántalmazásról elsőként az RTL számolt be. Riportjukban elhangzott, hogy a gyermeket egyedül nevelte az édesanyja, aki a környéken nem, csak Pécsen talált munkát, a kisfiút pedig a nagyszülők felügyeletére bízta, akik – a szakemberek véleménye alapján is – megfelelően gondoskodtak róla. A gyermeket mégis kiemelték a családból, és a szekszárdi befogadó otthon csecsemő részlegén helyezték el.

A kép a kisfiúról, amely felvetette a gyermekbántalmazás gyanúját

Forrás: RTL

A család szerint gyermekbántalmazás történt

A kisfiú idén áprilisban ott szenvedett el sérülést, amelynek pontos oka eddig ismeretlen. A család havonta egyszer látogathatja a gyermeket, a történtek idején viszont járványveszélyre hivatkozva nem mehettek be hozzá. Emiatt azt gyanítják, hogy az otthon dolgozói szerették volna eltusolni az ügyet. A sérülésről csak nemrégiben értesültek, és a kép alapján úgy vélik, valaki megüthette a kisfiút. Az aznap éjszaka dolgozó nevelő azzal magyarázza a dolgot, hogy a kisfiú beüthette a fejét az ágya melletti radiátorba.

Az államtitkár videóban reagált, a rendőrség nyomoz

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a Facebookon reagált a történtekre. A videóban elmondta, hogy a fél évvel ez előtti balesetet azonnali orvosi kivizsgálás követte, amely megállapította nincs szükség további beavatkozásra, belső vizsgálatot is lefolytattak, ahogy mindig. Arra is kitért, hogy súlyos jogi akadályai vannak, hogy a nagyszülők legyenek a gyámok. Az esetet követően pedig értesítették a kisfiú gyámját.

Megkerestük az ügyben a rendőrséget, és azt a választ kaptuk, hogy a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán nyomozást rendeltek el. A folyamatban levő büntetőeljárással kapcsolatban, a nyomozás érdekeire tekintettel, egyebet nem áll módjukban közölni.