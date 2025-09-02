Ha itt csenget, biztosan találnak megoldást a bajára!

5 perce
Ez már 2025. szeptemberének első hete, hétfőtől péntekig. Íme a gyógyszertári ügyelet.
Tolna vármegye, 2025. szeptember első hete, gyógyszertári ügyelet, minden hétköznap.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád: Melissa Gyógyszertár
Cím: Dr. Kolta L. u. 41.
Tel.: 74/506-040
Nyitvatartás: 19.00–21.00.
Dombóvár: BENU Gyógyszertár Dombóvár Pelikán
Cím: Hunyadi tér 27.
Tel.: 74/565-488
Nyitvatartás: 20.00–22.30.
Paks hétfő: Borostyán Patika
Cím: Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: 75/510-446
Nyitvatartás: 19.00–22.30.
Paks kedd: Arany Kígyó Gyógyszertár
Cím: Dózsa Gy. u. 77.
Tel.: 75/511-251
Nyitvatartás: 19.00–22.30.
Paks szerda: Kristály Patika
Cím: Kishegyi u. 52.
Tel.: 75/311-620
Nyitvatartás: 19.00–22.30.
Paks csütörtök: Belvárosi Gyógyszertár Paks
Cím: Dózsa Gy. u. 30-32.
Tel.: 75/510-611
Nyitvatartás: 19.00–22.30.
Paks péntek: BENU Gyógyszertár Dombóvár Pelikán
Cím: Hunyadi tér 27.
Tel.: 75/565-488
Nyitvatartás: 20.00-22.30.
Szekszárd: Újvárosi Gyógyszertár
Cím: Kossuth u. 66.
Tel.: 74/419-177
Nyitvatartás: 20.00–22.00.
Tamási: Dám Gyógyszertár
Cím: Szabadság u. 56.
Tel.: 74/673-686
Nyitvatartás: 17.00–21.00.
Tolna: Tilia Gyógyszertár
Cím: Alkotmány u. 24.
Tel.: 74/440-462
Nyitvatartás: 18.00–21.00.