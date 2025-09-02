szeptember 2., kedd

Ügyelet

5 perce

Ha itt csenget, biztosan találnak megoldást a bajára!

Címkék#sürgős esetben#gyógyszertári ügyelet#patika

Ez már 2025. szeptemberének első hete, hétfőtől péntekig. Íme a gyógyszertári ügyelet.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, 2025. szeptember első hete, gyógyszertári ügyelet, minden hétköznap. 

hétvégi orvosi ügyelet hétvégi orvosi ügyelet Doctor,Leading,A,Medical,Team,At,The,Hospital hétvégi orvosi ügyelet orvosi ügyelet Májusban is bármely ügyeleti ellátóhely, orvosi ügyelet felkereshető Tolna vármegyében Fotó: Shutterstock (illusztráció) gyógyszertári ügyelet
Tolna vármegye, 2025. őszének első hete. A gyógyszertári ügyelet több településen elérhető 
Fotó: Shutterstock 

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád: Melissa Gyógyszertár
Cím: Dr. Kolta L. u. 41. 
Tel.: 74/506-040
Nyitvatartás: 19.00–21.00.

Dombóvár: BENU Gyógyszertár Dombóvár Pelikán
Cím: Hunyadi tér 27.
Tel.: 74/565-488
Nyitvatartás: 20.00–22.30.

Paks hétfő: Borostyán Patika
Cím: Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: 75/510-446
Nyitvatartás: 19.00–22.30.

Paks kedd: Arany Kígyó Gyógyszertár
Cím: Dózsa Gy. u. 77. 
Tel.: 75/511-251
Nyitvatartás: 19.00–22.30.

Paks szerda: Kristály Patika
Cím: Kishegyi u. 52. 
Tel.: 75/311-620
Nyitvatartás: 19.00–22.30.

Paks csütörtök: Belvárosi Gyógyszertár Paks
Cím: Dózsa Gy. u. 30-32.
Tel.: 75/510-611
Nyitvatartás: 19.00–22.30.

Paks péntek: BENU Gyógyszertár Dombóvár Pelikán
Cím: Hunyadi tér 27.
Tel.: 75/565-488
Nyitvatartás: 20.00-22.30.

Szekszárd: Újvárosi Gyógyszertár
Cím: Kossuth u. 66. 
Tel.: 74/419-177
Nyitvatartás: 20.00–22.00.

Tamási: Dám Gyógyszertár
Cím: Szabadság u. 56. 
Tel.: 74/673-686
Nyitvatartás: 17.00–21.00.

Tolna: Tilia Gyógyszertár
Cím: Alkotmány u. 24.
Tel.: 74/440-462
Nyitvatartás: 18.00–21.00.

 

