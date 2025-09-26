Csibi Krisztina avatta fel a 790 éves Györe felújított játszóterét (képgalériával)

A jubileumi ünnepség a felújított a Kútvölgy-park és a benne lévő játszótér átadásával kezdődött, majd a Györei Templom Általános Iskolában folytatódott, ahol „Györe múltja, jelene, jövője” címmel tartottak megemlékezést a településről. Györe 790 éves.

Fotó: Denes Martonfai

Csibi Krisztina azt mondta: igazán nagy öröm számára, amikor a választókerületében sikeres fejlesztések valósulnak meg, különösen, ha azok a gyermekeket érintik. A györei játszótér megújulását jó példának nevezte arra, hogyan találkozhat a természetes és épített környezet a gyerekek fejlődését szolgáló módon. Hozzátette: a térség településeinek támogatása továbbra is kiemelt céljuk.

„Egy térség országgyűlési képviselőjének igazán nagy öröm, amikor azt látja, hogy választókerületének a településein egy-egy építkezés, egy-egy felújítás, helyreállítás sikeresen megvalósul, nekem személy szerint pedig Tolna vármegye – konkrétan Kisdorog – szülötteként ez kétszeres öröm – fogalmazott az országgyűlési képviselő. – Az elmúlt hónapokban több ilyen, már megkezdett, folyamatban lévő, az infrastruktúra korszerűsítését, a környezet szépülését, az életminőség javítását jelentő fejlesztésnek és már befejezett beruházásnak voltam – és vagyok jelenleg is – a tanúja, miközben természetesen látom azt is, milyen sok még a teendő falvainkban és városainkban ezen a téren. Elkötelezettek vagyunk azonban és folyamatosan dolgozunk azért, hogy a lehetőségeink szerint ilyen ügyekben is segítsük a térségünk településeit.”

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a teljesen megújult játszóteret

Fotó: Denes Martonfai

Györe 790 éves – ez külön ajándék

„Amikor egy megvalósult fejlesztésnek a gyermekek, a fiatalok a közvetlen érintettjei, kedvezményezettjei, akkor különösen van okunk örülni. Egy új óvoda felépítése, egy régi iskola felújítása befektetés a jövőbe, hiszen ez az utánunk jövő nemzedékek megfelelő körülmények közötti oktatását, nevelését teszi lehetővé. Jó és helyes az, ha a róluk való gondoskodásunk, figyelmünk kiterjed a helyszíni adottságokra, feltételekre is. Ennek a törekvésnek nagyon szép példája a györei játszótér felújítása és bővítése. A természetes és az épített környezet találkozási pontja Kútvölgyben mostantól még több lehetőséget kínál a kicsiknek a játékra, a szórakozásra, a körülöttük lévő világ felfedezésére, de a fejlődésre, a tanulásra is. Köszönöm az óvoda, a település és a vármegye gondos gazdáinak, vezetőinek, hogy fontosnak tartották a játszótér ügye mellé állást, a felújítás megvalósítását. Azt pedig, hogy ennek a befejezése és az átadás alkalma egybeesett a település 790. évfordulójának ünnepével, külön ajándéknak tekintem” – fogalmazott a politikus.