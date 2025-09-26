szeptember 26., péntek

A jövőbe fektettek be

1 órája

Csibi Krisztina avatta fel a 790 éves Györe felújított játszóterét (képgalériával)

Címkék#2025#megemlékezés#Györe

Györe életében különleges nap volt szeptember huszonhatodika: átadták a felújított Kútvölgy-parkot, benne a megújult játszótérrel. Az emléknap apropóját az adta, hogy Györe 790 éves.

Brunner Mónika

A jubileumi ünnepség a felújított a Kútvölgy-park és a benne lévő játszótér átadásával kezdődött, majd a Györei Templom Általános Iskolában folytatódott, ahol „Györe múltja, jelene, jövője” címmel tartottak megemlékezést a településről. Györe 790 éves. 

Györe 790 éves – Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a vármegye szülötteként kétszeresen is öröm számára, ha egy ilyen fejlesztés megvalósul
Györe 790 éves – Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a vármegye szülötteként kétszeresen is öröm számára, ha egy ilyen fejlesztés megvalósul
Fotó: Denes Martonfai

Csibi Krisztina azt mondta: igazán nagy öröm számára, amikor a választókerületében sikeres fejlesztések valósulnak meg, különösen, ha azok a gyermekeket érintik. A györei játszótér megújulását jó példának nevezte arra, hogyan találkozhat a természetes és épített környezet a gyerekek fejlődését szolgáló módon. Hozzátette: a térség településeinek támogatása továbbra is kiemelt céljuk.

„Egy térség országgyűlési képviselőjének igazán nagy öröm, amikor azt látja, hogy választókerületének a településein egy-egy építkezés, egy-egy felújítás, helyreállítás sikeresen megvalósul, nekem személy szerint pedig Tolna vármegye – konkrétan Kisdorog – szülötteként ez kétszeres öröm – fogalmazott az országgyűlési képviselő. – Az elmúlt hónapokban több ilyen, már megkezdett, folyamatban lévő, az infrastruktúra korszerűsítését, a környezet szépülését, az életminőség javítását jelentő fejlesztésnek és már befejezett beruházásnak voltam – és vagyok jelenleg is – a tanúja, miközben természetesen látom azt is, milyen sok még a teendő falvainkban és városainkban ezen a téren. Elkötelezettek vagyunk azonban és folyamatosan dolgozunk azért, hogy a lehetőségeink szerint ilyen ügyekben is segítsük a térségünk településeit.”

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a teljesen megújult játszóteret
A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a teljesen megújult játszóteret
Fotó: Denes Martonfai

Györe 790 éves – ez külön ajándék

„Amikor egy megvalósult fejlesztésnek a gyermekek, a fiatalok a közvetlen érintettjei, kedvezményezettjei, akkor különösen van okunk örülni. Egy új óvoda felépítése, egy régi iskola felújítása befektetés a jövőbe, hiszen ez az utánunk jövő nemzedékek megfelelő körülmények közötti oktatását, nevelését teszi lehetővé. Jó és helyes az, ha a róluk való gondoskodásunk, figyelmünk kiterjed a helyszíni adottságokra, feltételekre is. Ennek a törekvésnek nagyon szép példája a györei játszótér felújítása és bővítése. A természetes és az épített környezet találkozási pontja Kútvölgyben mostantól még több lehetőséget kínál a kicsiknek a játékra, a szórakozásra, a körülöttük lévő világ felfedezésére, de a fejlődésre, a tanulásra is. Köszönöm az óvoda, a település és a vármegye gondos gazdáinak, vezetőinek, hogy fontosnak tartották a játszótér ügye mellé állást, a felújítás megvalósítását. Azt pedig, hogy ennek a befejezése és az átadás alkalma egybeesett a település 790. évfordulójának ünnepével, külön ajándéknak tekintem” – fogalmazott a politikus. 

Filamella Tibor, Györe polgármestere elmondta, hogy a játszótér korszerűsítése során több új játékeszközzel gazdagodott a park, miközben a meglévő elemek is megújultak. A fejlesztést örömmel fogadta a helyi közösség, különösen a gyerekek körében arattak nagy sikert az új játékok. Ez a játszótér már több mint két évtizede szolgálja a település lakóit, így időszerű volt a felújítás. A parkban olyan eszközök is helyet kaptak, amelyek a mozgásfejlesztést és az aktív kikapcsolódást segítik.

Györe ezzel a rendezvénnyel nemcsak múltját ünnepelte, hanem jövőjét is építette – a gyermekeknek szánt fejlesztésekkel, közösségi összefogással és méltó megemlékezéssel.
A programsorozat szombaton a XIII. Hajdina-fesztivállal folytatódik a településen. 

Megújult a játszótér Györén

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
