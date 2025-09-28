Minden a hajdina körül forgott szombaton a györeiek sokszínű fesztiválján (képgalériával)

A rendezvény célja, hogy összehozza a falu lakóit, vendégeket fogadjon az ország minden tájáról, és megőrizze a hajdina hagyományát, amely régen is fontos része volt a györei konyhának. Ilyen volt az idei Hajdina Fesztivál.

A Hajdina fesztivál Györén 2025. szeptember huszonhetedikén, szombat délelőtt kezdődött. Nem csak helyieket, hanem számos más érdeklődőt vonzott az egynapos fesztivál

Fotó: Makovics Kornél

Hajdina Fesztivál Györén

A fesztivál szombat reggel kezdődött, amikor a megújult Kútvölgy-parkban megindult a főzés. A helyiek nemcsak maguknak, hanem az egész falunak és az idelátogatóknak is főztek – például pörköltet és hajdinás töltött káposztát kínáltak. Déltől ebéd, térzene szórakoztatta a látogatókat, majd kettőkor elindult az ünnepi felvonulás a polgármesteri hivatal elől. A menetben a polgármester, a bíró és bíróné, és az ünneplő sereg vonult végig a falun. A kulturális műsorban felléptek a györei óvodások és iskolások, valamint több néptánccsoport. A nap során tombolasorsolás, kirakodóvásár, büfé, lángos, hot-dog, kürtőskalács és fagylalt is várta a vendégeket. A gyerekeknek ingyenes körhinta, légvár, arcfestés és csillámtetoválás biztosította a szórakozást. Este MikiNiki és a Csinibabák, valamint a Hangszerelem Zenestúdió lépett fel, majd tűzijáték és bál zárta a napot, ahol Lovász Krisztián, azaz Keybi varázsolt jó hangulatot.

Mi az a hajdina?

A hajdina egy viszonylag modern köretféle, ami az utóbbi években kezdte el belopni magát a magyar háztartásokba. Eredetileg Ázsiából származik, ahol nagyon jól tudják, hogy mi az egészséges, és tápláló – használd te is bátrabban, akár köretként, akár más funkcióban a konyhádban, hiszen nemcsak kiemelkedően magas a rosttartalma, hanem még gluténmentes is – írja a Mindmegette. Még többet a hajdináról itt olvashat!

Ünnepi felvonulás. A kulturális műsorban közreműködő csoportok is felvonultak, óvodások, általános iskolások néptánc egyesületek, tánccsoportok Fotó: Makovics Kornél

Más településekről is érkeztek vendégek

Filamella Tibor polgármester a rendezvény kapcsán kiemelte, hogy a Hajdina Fesztivál szívügye, különösen a gyerekek miatt tartja fontosnak a megszervezését. Hangsúlyozta, hogy nemcsak a helyieknek, hanem a fesztivál összes látogatójának készültek a hagyományos ételekkel. A hajdina nemcsak az étkezésben jelenik meg, hanem a programokban is: hajdinás tematikájú felvonulás zajlott, melyben bíró, bíróné, hintó, néptánccsoportok és zenekarok is részt vesznek. A polgármester kiemelte azt is, hogy a fesztivál messziről vonzza a látogatókat, érkeztek vendégek az ország más településeiről, ők mind a helyi turistaszállásokon szálltak meg, ezzel is erősítve Györe turisztikai és gazdasági életét.