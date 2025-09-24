szeptember 24., szerda

Retteghetnek a gyorshajtók, új eszközöket vetnek be az utakon

Egy hónapon belül forgalomba állnak Magyarországon is azok az új sebességmérő készülékek, amelyek folyamatosan figyelik az autósokat. Az új eszközök a rendőrség traffiboxaiban kapnak majd helyet, és azonnal rögzítik a gyorshajtókat, így nem lesz kibúvó a bírság alól.

Mauthner Ilona

A vezess.hu szerint az új eszközök már túl vannak a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárás és a típushitelesítés zajlik az Engedélyezési Hivatalban. Az első példányok telepítését várhatóan október elején kezdik meg, amelyek innentől kezdve már működni is fognak. A gyorshajtók tehát komoly veszélyben lesznek, ha nem változtatnak a vezetési stílusukon.

A gyorshajtók nem bújhatnak ki a bírság alól
Hamarosan még több sebességmérővel ellenőrzik a gyorshajtókat
Forrás:  sonline.hu

A gyorshajtók nem bújhatnak ki a bírság alól

Az indoklás szerint, az új műszerekre azért volt szükség, mert a hazánk útjai mellé telepített mintegy 280 traffiboxhoz nincs elég sebességmérő. A korábbi, S1-es készülékekből kevés van, ráadásul azok nem is tudnak folyamatosan mérni – a TC-Lite (új műszerek neve) jelentős előrelépést jelent a közlekedés-ellenőrzésben.

A készülék folyamatosan üzemel majd, és hónapokig, akár egy évig is a traffiboxban maradhat. További előnye, hogy a gyorshajtókat azonnal rögzíti, a mért adatokat pedig rögtön továbbítja a VÉDA-rendszerbe, így a bírság automatikusan indul.

Hasznos tudni azt is, hogy az eszköz 150 méterről mér, és 50-60 méterről készít fényképet, és nem alkalmas állványos vagy autós telepítésre, csak traffiboxban használható – annak azonban mindhárom típusába beépíthető. Az sem elhanyagolható, hogy a TC-Lite az S1-es készülékek árának nagyjából a harmadába kerül.

Eddig látnak el a sebességmérők

Sokan kíváncsiak arra, meddig látnak el a sebességmérő kamerák? Jellemzően 6,5 méteres magasságban helyezik el a mérőket, amik dőlési szögükből fakadóan általában 10-25 fokos sávban mérnek pontosan. A legprecízebb eredményt a 3-20 méterre közlekedő autók esetében adják. 

 

