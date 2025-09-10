Ha esik, ha fúj, nem marad el a vásár

A Tamási- és Dombóvári járás önkormányzatainak részvételével ismét megrendezik a hagyományos közfoglalkoztatási kiállítást és térségi termékbörzét. Ez a kiállítás, ahová a térség önkormányzatai elhozzák azokat a termékeket és terményeket, amelyeket a közfoglalkoztatási programban termelnek vagy állítanak elő.

Közfoglalkoztatási kiállítás - épül a vásártér Tamásiban. Forrás: Beküldött fotó

A látványos bemutató és vásár helyszíne Tamásiban, a Rendezvény téren lesz, ahová csütörtökön fél 10-től várják az érdeklődőket. A megnyitót követően színes kulturális műsor gazdagítja a programot.