szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

4 órája

Ha esik, ha fúj, nem marad el a vásár

Címkék#Dombóvár#közfoglalkoztatás#Tamási#önkormányzat

Kutny Gábor

A Tamási- és Dombóvári járás önkormányzatainak részvételével ismét megrendezik a hagyományos közfoglalkoztatási kiállítást és térségi termékbörzét. Ez a kiállítás, ahová a térség önkormányzatai elhozzák azokat a termékeket és terményeket, amelyeket a közfoglalkoztatási programban termelnek vagy állítanak elő.

Közfoglalkoztatási kiállítás - épül a  vásártér Tamásiban. Forrás: Beküldött fotó

A látványos bemutató és vásár helyszíne Tamásiban, a Rendezvény téren lesz, ahová csütörtökön fél 10-től várják az érdeklődőket. A megnyitót követően színes kulturális műsor gazdagítja a programot.

Amennyiben az időjárás esősre fordul, a kiállítók a Tamási Művelődési Központban mutatják be portékáikat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu