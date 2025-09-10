Helyi közélet
1 órája
Ha esik, ha fúj, nem marad el a vásár
A Tamási- és Dombóvári járás önkormányzatainak részvételével ismét megrendezik a hagyományos közfoglalkoztatási kiállítást és térségi termékbörzét. Ez a kiállítás, ahová a térség önkormányzatai elhozzák azokat a termékeket és terményeket, amelyeket a közfoglalkoztatási programban termelnek vagy állítanak elő.
A látványos bemutató és vásár helyszíne Tamásiban, a Rendezvény téren lesz, ahová csütörtökön fél 10-től várják az érdeklődőket. A megnyitót követően színes kulturális műsor gazdagítja a programot.
Ezt ne hagyja ki!Szilvából volt dömping
3 órája
Akció akció hátán a szerdai piacon (képgalériával)Akció akció hátán volt a szerdai szekszárdi piacnapon.
Amennyiben az időjárás esősre fordul, a kiállítók a Tamási Művelődési Központban mutatják be portékáikat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre