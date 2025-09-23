szeptember 23., kedd

2 órája

Ha gyógyszerre van szüksége: hozzuk a listát, ezek a patikák lesznek nyitva

Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.

Brunner Mónika
Gyógyszertári ügyelet 

Bonyhád – Szent Imre Gyógyszertár
Szent Imre u. 4.
74/450-798
Nyitvatartás:  19:00–21:00

Dombóvár – Calendula Gyógyszertár
Kórház u. 74. 
74/465-216
Nyitvatartás: 20:00–22:30

Paks (hétfő) – Belvárosi Gyógyszertár Paks 
Dózsa Gy. u. 30-32. 
75/510-611
Nyitvatartás: 19.00-22.30. 

Paks (kedd) – BENU Szívélyes Gyógyszertár
Barátság u. 1. 
75/312-000
Nyitvatartás: 19.00-22.30. 

Paks (szerda) – Borostyán Patika
Dózsa Gy. u. 12. 
 75/510-446
Nyitvatartás: 19:00–22:30

Paks (csütörtök) – Arany Kígyó Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 77 
75/511-251
Nyitvatartás: 19:00–22:30

Paks (péntek) – Kristály Patika
Kishegyi u. 52. 
 75/311-620
Nyitvatartás: 19:00–22:30

Szekszárd – Aurélia Gyógyszertár
Csatári u. 3. 
74/412-657
Nyitvatartás: 20:00–22:00.

Tamási – Dám Gyógyszertár
Szabadság u. 56. 
74/673-686
Nyitvatartás: 17.00–21.00

Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
Nyitvatartás: 18:00–21:00

 

