2 órája
Ha gyógyszerre van szüksége: hozzuk a listát, ezek a patikák lesznek nyitva
Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Gyógyszertári ügyeletek (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Gyógyszertári ügyelet
Bonyhád – Szent Imre Gyógyszertár
Szent Imre u. 4.
74/450-798
Nyitvatartás: 19:00–21:00
Dombóvár – Calendula Gyógyszertár
Kórház u. 74.
74/465-216
Nyitvatartás: 20:00–22:30
Paks (hétfő) – Belvárosi Gyógyszertár Paks
Dózsa Gy. u. 30-32.
75/510-611
Nyitvatartás: 19.00-22.30.
Paks (kedd) – BENU Szívélyes Gyógyszertár
Barátság u. 1.
75/312-000
Nyitvatartás: 19.00-22.30.
Paks (szerda) – Borostyán Patika
Dózsa Gy. u. 12.
75/510-446
Nyitvatartás: 19:00–22:30
Paks (csütörtök) – Arany Kígyó Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 77
75/511-251
Nyitvatartás: 19:00–22:30
Paks (péntek) – Kristály Patika
Kishegyi u. 52.
75/311-620
Nyitvatartás: 19:00–22:30
Szekszárd – Aurélia Gyógyszertár
Csatári u. 3.
74/412-657
Nyitvatartás: 20:00–22:00.
Tamási – Dám Gyógyszertár
Szabadság u. 56.
74/673-686
Nyitvatartás: 17.00–21.00
Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
Nyitvatartás: 18:00–21:00