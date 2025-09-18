Nem kell bokrokat keresni! Mutatjuk, hol lehet ingyen mosdóba menni

Egy kellemes vacsora és egy kiadós borozás után szükség van arra, hogy az ember könnyebben folytassa a mulatozást. Ha a szükség úgy hozza, a mellékhelyiség helyett kétségtelenül el lehet intézni ezt egy bokorban vagy egy félreeső zugban is, de az messze van a kulturáltságtól és persze azt sem szabad elfelejteni, hogy sokba kerülhet a lebukás. Kötisztasági szabálysértés címen 6500-65000 forintig terjedő bírság szabható ki. Igy tehát mindenki jobban jár, ha igénybe veszi a telepített lehetőségeket a Szekszárdi Szüreti Napokon is.

A Szekszárdi Szüreti Napokon minden gördülékenyen megy majd

Fotó: Kiss Albert (archiv)

Hasznos infók sürgős esetre a Szekszárdi Szüreti Napokon

A fesztivál szervezői idén is gondoskodnak a látogatók kényelméről és higiéniai igényeiről. A rendezvény ideje alatt több helyszínen is ingyenesen használható konténer wc-k várják majd az ünneplőket. A volt Bartina ABC mellett, valamint a Béla király tér – Várköz – Dózsa György utcák találkozásánál, a Vöröskereszt épülete mellett higiéniai konténerek kerültek kihelyezésre, amelyeket bárki térítésmentesen igénybe vehet. Emellett egy további konténer is rendelkezésre áll a Piac, Garay udvar felőli kijáratánál, a Piactéri színpadtól jobbra. Ez az ott zajló programok ideje alatt tart nyitva és szintén díjmentesen használható.

Aki pedig a városban található nyilvános illemhelyeket venné igénybe, annak 200 forintos belépődíjjal kell számolnia. Ilyen fizetős mosdók működnek többek között a Béla tér alatt és a Szent István téren. A rendezvény célja, hogy a szórakozás mellett a kulturált körülmények is adottak legyenek, így minden látogató nyugodtan élvezhesse Szekszárd legnagyobb ünnepét.