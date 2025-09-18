szeptember 18., csütörtök

Drága lesz a zugpisilés

1 órája

Nem kell bokrokat keresni! Mutatjuk, hol lehet ingyen mosdóba menni

Címkék#Szekszárdi Szüreti Nap#infó#fesztivál

Ismét megtelik emberrel a városközpont. A Szekszárdi Szüreti Napok alatt a szervezők gondoskodtak arról, hogy kellő számú mellékhelyiség álljon rendelkezésre, ha a szükség úgy hozza. Nem érdemes kockáztatni, sokba kerülhet.

Kutny Gábor

Egy kellemes vacsora és egy kiadós borozás után szükség van arra, hogy az ember könnyebben folytassa a mulatozást. Ha a szükség úgy hozza, a mellékhelyiség helyett kétségtelenül el lehet intézni ezt egy bokorban vagy egy félreeső zugban is, de az messze van a kulturáltságtól és persze azt sem szabad elfelejteni, hogy sokba kerülhet a lebukás. Kötisztasági szabálysértés címen 6500-65000 forintig terjedő bírság szabható ki. Igy tehát mindenki jobban jár, ha igénybe veszi a telepített lehetőségeket a Szekszárdi Szüreti Napokon is. 

A Szekszárdi Szüreti Napokon megfelelő mennyiségű wc lesz
A Szekszárdi Szüreti Napokon minden gördülékenyen megy majd
Fotó: Kiss Albert (archiv)

Hasznos infók sürgős esetre a Szekszárdi Szüreti Napokon

A fesztivál szervezői idén is gondoskodnak a látogatók kényelméről és higiéniai igényeiről. A rendezvény ideje alatt több helyszínen is ingyenesen használható konténer wc-k várják majd az ünneplőket. A volt Bartina ABC mellett, valamint a Béla király tér – Várköz – Dózsa György utcák találkozásánál, a Vöröskereszt épülete mellett higiéniai konténerek kerültek kihelyezésre, amelyeket bárki térítésmentesen igénybe vehet. Emellett egy további konténer is rendelkezésre áll a Piac, Garay udvar felőli kijáratánál, a Piactéri színpadtól jobbra. Ez az ott zajló programok ideje alatt tart nyitva és szintén díjmentesen használható. 

Aki pedig a városban található nyilvános illemhelyeket venné igénybe, annak 200 forintos belépődíjjal kell számolnia. Ilyen fizetős mosdók működnek többek között a Béla tér alatt és a Szent István téren. A rendezvény célja, hogy a szórakozás mellett a kulturált körülmények is adottak legyenek, így minden látogató nyugodtan élvezhesse Szekszárd legnagyobb ünnepét.

 

