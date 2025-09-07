31 perce
A kedvtelésből tartott állat is a hagyaték része lett, dönthetünk róla, hogy ki örökölheti őket
Fontos változás történt a hagyatéki eljárásokban: mostantól már az elhunyt személy állatai is feltüntethetők az öröklésnél. A döntés célja, hogy ne maradjon rendezetlen a kedvtelésből tartott és haszonállatok sorsa. A hagyatéki leltárba tehát a kedvtelésből tartott állatok is feltüntethetők.
Hagyatéki leltárba kerülhetnek az örökhagyó élő állatai
Hazánkban kiemelkedően sok állatot tartanak kedvtelésből, csak a regisztrált kutyák száma meghaladta a Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint a 870 ezret. A Közös Ügyünk, az Állatvédelem Alapítvány és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) megállapodása értelmében bekerült a MOKK honlapján található hivatalos tájékoztatóba, hogy a hagyatéki eljárások során az örökhagyó állatát is fel kell tüntetni a hagyatéki leltárban, ha azt az öröklésben érdekelt fél kéri.
Ez természetesen nemcsak a kutyákra és a kedvtelésből tartott állatokra, de a haszonállatokra is vonatkozik. Ezzel remélhetőleg egyre több esetben tisztázódik az eddig az eljárások nagy részében figyelmen kívül hagyott állatok sorsa.
A hagyatéki leltárba az állatok is bekerülhetnek
„A hagyatéki eljárások során számos esetben előfordul, hogy az elhunyt állata nem talál új otthonra, vagy sorsa a gyakorlatban egyéb módon rendezetlen marad. Ez az állatok biztonságát veszélyezteti, miközben jogi helyzetük sokszor nem kap kellő figyelmet" − hangsúlyozta az állatvédelmi alapítvány közleményében.
Az Alapítvány és a MOKK között az élő állatok hagyatéki eljárásban betöltött szerepéről megkezdődött egyeztetések első lépéseként bővült a hagyatéki eljárás menetét ismertető iránymutató tájékoztató.
Az általunk megkérdezett Tolna megyei közjegyző elmondta, nagyon ritkán találkozott eddig olyan esettel, amikor az elhunyt kedvenc állata – legyen az cica, kutya vagy papagáj – a hagyaték felsorolásánál szóba kerül. Hogy mi lesz ezeknek az állatoknak a sorsa, az úgy tűnik senkit sem érdekel. Vagy valamelyik rokon, esetleg szomszéd fogadja be.
A háziállat élőlény, nem pedig ingóság
Érdekes jogi ügyre figyelt fel a szakma, igaz nem hazánkban történt, hanem Erdélyben.
Két nagyváradi ügyvéd sikeresen bizonyította a bíróságon, hogy a háziállat élőlény, nem pedig ingóság. Az ügyvédek, akik egy nőt képviseltek egy válóperben, azzal érveltek, hogy a jogszabályokat aktualizálni kell a háziállatok megítélésének megváltoztatása érdekében.
Az ügy egy bírósági osztozkodásra vonatkozott, ahol a felosztandó vagyon egy élőlényt – egy kiskutyát – is tartalmazott. A Kisjenői bíróságon az ügyvédeknek sikerült bizonyítaniuk, hogy a háziállat nem a megosztás tárgyát képező vagyontárgy, hanem olyan élőlény, akinek a felügyeletét a házasságból vagy örökbefogadásból származó gyermekekéhez hasonló feltételek mellett kell megállapítani.