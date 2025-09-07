szeptember 7., vasárnap

Az állat élőlény, nem ingóság

32 perce

A kedvtelésből tartott állat is a hagyaték része lett, dönthetünk róla, hogy ki örökölheti őket

Címkék#hagyaték#kutya#öröklés#macska

Fontos változás történt a hagyatéki eljárásokban: mostantól már az elhunyt személy állatai is feltüntethetők az öröklésnél. A döntés célja, hogy ne maradjon rendezetlen a kedvtelésből tartott és haszonállatok sorsa. A hagyatéki leltárba tehát a kedvtelésből tartott állatok is feltüntethetők.

Mauthner Ilona

Nagy előrelépés történt a hagyatéki eljárásokban. Az élő állatok helyzetének rendezése érdekében már az elhunyt állatait is fel lehet tüntetni a hagyatéki leltár részeként. 

A hagyatéki leltár bővítését az állatvédők szorgalmazták
A hagyatéki leltárba végre bekerülnek az elhunyt házi kedvencei is, így örökölhetők a cicák, kutyák is
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Hagyatéki leltárba kerülhetnek az örökhagyó élő állatai

Hazánkban kiemelkedően sok állatot tartanak kedvtelésből, csak a regisztrált kutyák száma meghaladta a Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint a 870 ezret. A Közös Ügyünk, az Állatvédelem Alapítvány és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) megállapodása értelmében bekerült a MOKK honlapján található hivatalos tájékoztatóba, hogy a hagyatéki eljárások során az örökhagyó állatát is fel kell tüntetni a hagyatéki leltárban, ha azt az öröklésben érdekelt fél kéri. 

Ez természetesen nemcsak a kutyákra és a kedvtelésből tartott állatokra, de a haszonállatokra is vonatkozik. Ezzel remélhetőleg egyre több esetben tisztázódik az eddig az eljárások nagy részében figyelmen kívül hagyott állatok sorsa. 

A hagyatéki leltárba az állatok is bekerülhetnek

„A hagyatéki eljárások során számos esetben előfordul, hogy az elhunyt állata nem talál új otthonra, vagy sorsa a gyakorlatban egyéb módon rendezetlen marad. Ez az állatok biztonságát veszélyezteti, miközben jogi helyzetük sokszor nem kap kellő figyelmet" − hangsúlyozta az állatvédelmi alapítvány közleményében

Az Alapítvány és a MOKK között az élő állatok hagyatéki eljárásban betöltött szerepéről megkezdődött egyeztetések első lépéseként bővült a hagyatéki eljárás menetét ismertető iránymutató tájékoztató.

Az általunk megkérdezett Tolna megyei közjegyző elmondta, nagyon ritkán találkozott eddig olyan esettel, amikor az elhunyt kedvenc állata – legyen az cica, kutya vagy papagáj – a hagyaték felsorolásánál szóba kerül. Hogy mi lesz ezeknek az állatoknak a sorsa, az úgy tűnik senkit sem érdekel. Vagy valamelyik rokon, esetleg szomszéd fogadja be.

A háziállat élőlény, nem pedig ingóság

Érdekes jogi ügyre figyelt fel a szakma, igaz nem hazánkban történt, hanem Erdélyben.

Két nagyváradi ügyvéd sikeresen bizonyította a bíróságon, hogy a háziállat élőlény, nem pedig ingóság. Az ügyvédek, akik egy nőt képviseltek egy válóperben, azzal érveltek, hogy a jogszabályokat aktualizálni kell a háziállatok megítélésének megváltoztatása érdekében.

Az ügy egy bírósági osztozkodásra vonatkozott, ahol a felosztandó vagyon egy élőlényt – egy kiskutyát – is tartalmazott. A Kisjenői bíróságon az ügyvédeknek sikerült bizonyítaniuk, hogy a háziállat nem a megosztás tárgyát képező vagyontárgy, hanem olyan élőlény, akinek a felügyeletét a házasságból vagy örökbefogadásból származó gyermekekéhez hasonló feltételek mellett kell megállapítani. 

 

