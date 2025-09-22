Hamvasztás, szórás, civil szertartás – így temetkeznek ma Magyarországon

Jelentősen megváltoztak a hagyományok és a szokások a temetkezés és az elmondott búcsúbeszédek tekintetében is – mondja Nyakas-Barna Orsolya, a Panteon Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója. A közösségi, vallási és nemzeti értékektől fokozatosan az egyéni, személyes és emberi kapcsolatok felé tolódott a hangsúly. Az 1900-as évek elején és közepén, egy beszédben a nemzeti és társadalmi vonatkozások voltak a legerősebbek, különösen híres személyek esetében. A beszédek gyakran az elhunyt hazafias tetteit, társadalmi munkáját emelték ki. Megjelent az életrajzi méltatás, amely az egyéni teljesítményekre helyezte a hangsúlyt. A legfőbb értékek ekkoriban a becsület, a munka, a család és a közösségépítés voltak.

Bár a hagyomány erős, változnak a temetési szokások

Más értékek jelentek meg

Ezzel szemben napjainkban az egyén és a személyesség került előtérbe. A gyászbeszédek egyre inkább az elhunyt életútját, személyes tulajdonságait és családi kapcsolatait domborítják ki. A vallási motívumok fokozatosan háttérbe szorulnak, miközben egyre több szekuláris, világi búcsúztatás jelenik meg. A középpontba olyan értékek kerülnek, mint a szeretet, az emberség, a mindennapi élet apró örömei és a személyes emlékek.

A gyászbeszéd hangvétele bensőségesebb, gyakran családi történeteket vagy humoros epizódokat is tartalmaz.

A szertartás nem pusztán a halálról szól, hanem az élet megköszönéséről és ünnepléséről. Ma az „ő története volt” szemlélet dominál, amely az egyediségre, az életminőségre és a megélt élményekre épít, szemben a korábbi vallási vagy közösségi kerettel.

A hagyományos temetéstől a szórásig

A beszédek átalakulásával párhuzamosan a temetési szokások is jelentős változáson mentek keresztül. Míg korábban a temetés szorosan kötődött az egyházhoz, addig ma inkább személyes, sokszínű és gyakran praktikus szemléletű szertartásokon búcsúztatják a hozzátartozók, szeretteiket. Hajdan a rítusok a túlvilági életre való felkészítést szolgálták, ahol az elhunyt lelki üdvének biztosítása volt a legfontosabb. A gyász közösségi ügynek számított: az egész falu vagy városrész részt vett a szertartáson.