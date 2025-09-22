51 perce
Hamvasztás, szórás, civil szertartás – így temetkeznek ma Magyarországon
Egy amerikai kutatócsoport 38 millió gyászjelentést elemzett három évtized távlatában, és arra kereste a választ, mit tartanak fontosnak az emberek szeretteik életének összefoglalásakor. Arra a következtetésre jutottak,hogy a búcsúszövegekben a hagyomány tiszteletére és a másokról való gondoskodásra helyeződik leginkább a hangsúly. De vajon hogyan változtak az évszázadok alatt a beszédek és a temetési szokások?
Jelentősen megváltoztak a hagyományok és a szokások a temetkezés és az elmondott búcsúbeszédek tekintetében is – mondja Nyakas-Barna Orsolya, a Panteon Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója. A közösségi, vallási és nemzeti értékektől fokozatosan az egyéni, személyes és emberi kapcsolatok felé tolódott a hangsúly. Az 1900-as évek elején és közepén, egy beszédben a nemzeti és társadalmi vonatkozások voltak a legerősebbek, különösen híres személyek esetében. A beszédek gyakran az elhunyt hazafias tetteit, társadalmi munkáját emelték ki. Megjelent az életrajzi méltatás, amely az egyéni teljesítményekre helyezte a hangsúlyt. A legfőbb értékek ekkoriban a becsület, a munka, a család és a közösségépítés voltak.
Más értékek jelentek meg
Ezzel szemben napjainkban az egyén és a személyesség került előtérbe. A gyászbeszédek egyre inkább az elhunyt életútját, személyes tulajdonságait és családi kapcsolatait domborítják ki. A vallási motívumok fokozatosan háttérbe szorulnak, miközben egyre több szekuláris, világi búcsúztatás jelenik meg. A középpontba olyan értékek kerülnek, mint a szeretet, az emberség, a mindennapi élet apró örömei és a személyes emlékek.
A gyászbeszéd hangvétele bensőségesebb, gyakran családi történeteket vagy humoros epizódokat is tartalmaz.
A szertartás nem pusztán a halálról szól, hanem az élet megköszönéséről és ünnepléséről. Ma az „ő története volt” szemlélet dominál, amely az egyediségre, az életminőségre és a megélt élményekre épít, szemben a korábbi vallási vagy közösségi kerettel.
A hagyományos temetéstől a szórásig
A beszédek átalakulásával párhuzamosan a temetési szokások is jelentős változáson mentek keresztül. Míg korábban a temetés szorosan kötődött az egyházhoz, addig ma inkább személyes, sokszínű és gyakran praktikus szemléletű szertartásokon búcsúztatják a hozzátartozók, szeretteiket. Hajdan a rítusok a túlvilági életre való felkészítést szolgálták, ahol az elhunyt lelki üdvének biztosítása volt a legfontosabb. A gyász közösségi ügynek számított: az egész falu vagy városrész részt vett a szertartáson.
Hagyományok helyett személyre szabott temetés
Az individualizáció térhódításával azonban a temetkezés egyre inkább személyre szabottá vált. Napjainkban egyre gyakoribbak a vallásmentes, civil búcsúztatások. Elterjedtté vált a hamvasztás, az urnás temetés, sőt a természetközeli formák, például a szórás erdőkben, fák gyökereinél vagy akár a tengerben. A mai szertartások gyakran szűk családi körben zajlanak, bensőségesebb hangulatban, nem feltétlenül nagyszabású közösségi eseményként. Mindez jól mutatja, hogy a modern társadalmakban a hangsúly eltolódott: míg régen a vallás és a közösség állt a középpontban, addig ma az élet egyedi szépsége, az egyéni élmények és a személyes emlékek kerültek előtérbe. A gyász megélése így sokkal intimebbé vált, ugyanakkor sokszínűbb formákat is lehetővé tesz.
Ha kérik, kiadják a halott hozzátartozó hamvaitAhogy a hamvasztások száma nő, úgy emelkedik azon hozzátartozók száma is, akik kikérik, majd hazaviszik a hamvakat tartalmazó urnát.
Bármilyen nehéz élethelyzettel lehet az önkormányzathoz fordulniHetven erdei köbméter keménylombos szociális tűzifához jutott a falu az idei téli időszakra. Bármilyen nehéz élethelyzettel lehet a mucsi önkormányzathoz fordulni.