Gyenge eredményt várnak a gazdák

2 órája

Több tízmilliós a kár a tolnai halastavaknál – oxigénhiány pusztítja a halakat

Jól indult a szezon, bizakodtak a halászok, de a forró nyár és a rendkívül kevés csapadék megtette a hatását. A halastavak egy részében idő előtt elfogyott az oxigén, gyenge eredményre számítanak a tavak gazdái. Van ahol már megkezdték a lehalászást, de van ahol novemberig még várnak vele.

Mauthner Ilona

Májusban még bizakodóak voltak Tolnában a halastavak gazdái. Volt elég csapadék, és a meleg is elviselhető volt. Sokat változott azóta a helyzet, a nyári hónapokban a hőmérséklet naponta döntött csúcsokat, a halastavakban pedig sok helyen elfogyott az oxigén. Halból így is lesz elég, mert egyre szűkül az a réteg, aki rendszeresen vásárol belőle.

Halastavakban idén kevesebb lesz a hal
Halastavak Varsádon: Katics Máté cégvezető és Szanics Ferenc halászmester tóbejárást tartottak, a Czikkhalas kft. területén.

Halastavak gazdái idén bajban vannak

A halastavak teljesen ki vannak szolgáltatva az időjárásnak. Az elmúlt években a legnagyobb gondot a nyári hőség és a kevés csapadék okozta. Idén is hasonló a helyzet. A hőhullámok miatt rohamosan csökkent a halastavak vízszintje, és a ritkán hulló csapadék nem tudta pótolni még a párolgást sem.

A vármegye legtöbb halastavával és legnagyobb vízfelületével Czikk László rendelkezik Varsád környékén. Tíz tavuk van. A vállalkozás cégvezetője, Katics Máté elmondta, náluk még elfogadható a helyzet, ennek ellenére a héten elkezdték a lehalászást. Gyenge, közepes termésre számítanak. Sajnos még a gyenge termés is elég a hazai kereslethez. Egyre szűkül az a réteg, akik rendszeresen vásárolnak halat, úgy hogy lesz hal karácsonyra. A Czikk halasnál egyébként immár harmadik éve, hogy a hal árát az üzleteikben nem emelték.

Elfogyott az oxigén a tavakból, felére csökkent a halállomány

A Bonyhád melletti Széptölgyesen két halastava is van a Pannónia Mezőgazdasági Zrt-nek, a 10-20 hektáros nagy tavakban tavasszal még minden rendben volt, mondta Fördős József ágazatvezető. Folyamatosan mérték a víz minőségét, így pontosan tudják, hogy szeptember 9-én szinte elfogyott az oxigén a tavakból. Két nap alatt felére csökkent a halállományuk és a káruk 30-40 millió forint körül lehet, de pontosan majd csak a lehalászás után tudják megsaccolni.

– Jól indult az év, januárban, februárban is volt eső, a fölöttünk lévő tóból kaptunk annyi vizet, ami elég is volt. Sajnos május második felétől egészen mostanáig alig volt eső a körzetünkben – mondta az ágazatvezető. Aki hozzátette, a tápláló kis patakok már mind kiszáradtak. Most szeptember végén is 20 fokos a víz, de legalább a tó oxigénszintje visszaállt. A fölöttünk lévő tó is kiszáradt, jövőre a két halastó helyett csak egyet üzemeltetünk.

– Legalább a befektetett pénzünk térülne meg, a telepítés és a takarmány költsége - mondta az ágazatvezető. Ehhez nagy szerencse kellene. Terveink szerint november 7-én kezdjük a lehalászást. Eddig minden évben nyereséggel zártunk, több évtizede foglalkozunk halastavakkal, ilyen évre, mint az idei még nem volt példa.

 

 

