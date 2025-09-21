szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

15°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szekszárdi Szüreti Napok

1 órája

Három generáció együtt énekelt Halász Judittal a Béla király téren (galéria)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#Halász Judit#koncert

Teol.hu

A Szekszárdi Szüreti Napok szombat délelőttjén a Béla király téren sokan visszarepülhettek gyerekkorukba: Halász Judit lépett színpadra, akihez generációk emlékei kötődnek.

Halász Judit szombat délelőtt lépett a Béla téren színpadra. Fotó: Mártonfai Dénes

A „Csiribiri” dallamai most is ugyanazzal a varázslattal szólaltak meg, mint régen, miközben gyerekek és szülők együtt énekeltek. Megható és derűs pillanatok váltották egymást – hiszen ritka ajándék, amikor egy énekesnő egyszerre szólít meg három generációt. Fotókon a koncert pillanatai.

Szekszárdi Szüreti Napok – Halász Judit adott koncertet

Fotók: Mártonfai Dénes

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu