Három generáció együtt énekelt Halász Judittal a Béla király téren (galéria)

A Szekszárdi Szüreti Napok szombat délelőttjén a Béla király téren sokan visszarepülhettek gyerekkorukba: Halász Judit lépett színpadra, akihez generációk emlékei kötődnek.

Halász Judit szombat délelőtt lépett a Béla téren színpadra. Fotó: Mártonfai Dénes

A „Csiribiri” dallamai most is ugyanazzal a varázslattal szólaltak meg, mint régen, miközben gyerekek és szülők együtt énekeltek. Megható és derűs pillanatok váltották egymást – hiszen ritka ajándék, amikor egy énekesnő egyszerre szólít meg három generációt. Fotókon a koncert pillanatai.