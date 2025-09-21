Szekszárdi Szüreti Napok
1 órája
Három generáció együtt énekelt Halász Judittal a Béla király téren (galéria)
A Szekszárdi Szüreti Napok szombat délelőttjén a Béla király téren sokan visszarepülhettek gyerekkorukba: Halász Judit lépett színpadra, akihez generációk emlékei kötődnek.
A „Csiribiri” dallamai most is ugyanazzal a varázslattal szólaltak meg, mint régen, miközben gyerekek és szülők együtt énekeltek. Megható és derűs pillanatok váltották egymást – hiszen ritka ajándék, amikor egy énekesnő egyszerre szólít meg három generációt. Fotókon a koncert pillanatai.
Szekszárdi Szüreti Napok – Halász Judit adott koncertetFotók: Mártonfai Dénes
