Falunap, esővel

1 órája

Egy napig Pörböly volt a halászlé fővárosa

Címkék#eső#Pörböly#falunap

Falunapot tartottak Pörbölyön, a rendezvény a Magyar Faluprogram támogatásával valósult meg, melyre a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület pályázott. Idén is volt főzőverseny, halászlét készítettek a versenyzők.

Mauthner Ilona

A rossz időjárás sem vette kedvünket a pörbölyieknek, a falunapon. A gyermekek bánatára a habparty és az ugrálovár elmaradt, de a szervezők ígérik utólag bepótolják. A halászléfőző versenyre azonban a szakadó eső elállt.

készül a halászlé
Huszonkét bográcsban készült Pörbölyön a halászlé, versenyeztek egymással a szakácsok

A sátor alatt sikerült megtartani a kulturális műsorokat, melyen fellépett a Bátai tambura zenekar, a Decsi Csillagrózsa néptánc együttes, a Gemenc Alapfokú művészeti iskola táncosai, a Pántlika zenekar az Újbezdáni Ifjúsági tánccsoport és a Pörböly Hagyományőrző Egyesület. 
Huszonkét bográcsban készült a halászlé, a zsűri szerint egyik jobb volt mint a másik. A zsűri elnöke Both Sándor mesterszakács volt, valamint Veszeli István és Gyuricza Tibor halfőző bajnok, Kőművesné Pásti Mónika és Taba Tiborné szakács, és nem utolsó sorban Krausz Attila voltak a bírólók. 
Majd Lugosi Kati énekes előadó műsora következett, a nap zárásaként Khin István és Batánovics ( Csinnya) Jóska húzta a talpalávalót. 

A falunap vendége volt Horváth István országgyűlési képviselő.

Pörbölyi falunap, aznap esett az eső
A szakadó eső elől a sátor alatt találtak menedéket a pörbölyiek, de ott is jól érezték magukat
Forrás: Pörbölyi önkormányzat facebook

 

 

