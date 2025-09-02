Egy napig Pörböly volt a halászlé fővárosa

A rossz időjárás sem vette kedvünket a pörbölyieknek, a falunapon. A gyermekek bánatára a habparty és az ugrálovár elmaradt, de a szervezők ígérik utólag bepótolják. A halászléfőző versenyre azonban a szakadó eső elállt.

Huszonkét bográcsban készült Pörbölyön a halászlé, versenyeztek egymással a szakácsok

A sátor alatt sikerült megtartani a kulturális műsorokat, melyen fellépett a Bátai tambura zenekar, a Decsi Csillagrózsa néptánc együttes, a Gemenc Alapfokú művészeti iskola táncosai, a Pántlika zenekar az Újbezdáni Ifjúsági tánccsoport és a Pörböly Hagyományőrző Egyesület.

Huszonkét bográcsban készült a halászlé, a zsűri szerint egyik jobb volt mint a másik. A zsűri elnöke Both Sándor mesterszakács volt, valamint Veszeli István és Gyuricza Tibor halfőző bajnok, Kőművesné Pásti Mónika és Taba Tiborné szakács, és nem utolsó sorban Krausz Attila voltak a bírólók.

Majd Lugosi Kati énekes előadó műsora következett, a nap zárásaként Khin István és Batánovics ( Csinnya) Jóska húzta a talpalávalót.

A falunap vendége volt Horváth István országgyűlési képviselő.