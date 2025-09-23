Hálát adtak hagyományaikért, és méltó módon meg is ünnepelték azokat (galéria)

Az Erdélyből Elszármazott Magyarok Klubja és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete (EMTE) országos nagytalálkozót és puliszkakonyhát rendezett szombaton Pakson. A Csengey Dénes Kulturális Központ melletti parkban nemcsak a székely konyha ízeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők, hanem mindeközben kulturális, hagyományőrző programok színesítették a napot. A szervezők fő célja mindemellett az volt, hogy találkozási lehetőséget biztosítsanak az erdélyi származású magyarok, elősegítve a kapcsolattartást, a barátságok ápolását, erősítve az összetartozást.

Az Erdélyből elszármazott magyarok találkoztak Pakson

Fotó: Molnár Gyula

A rendezvényen Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd hálaadó imát mondott. Ahogy Facebook-oldalán is megosztotta: „Hálásak vagyunk Urunknak és Teremtőnknek azért a gazdagságért, amit kultúránk és hagyományaink jelentenek számunkra. Erőt és egészséget kérünk, hogy mi is átadhassuk gyermekeinknek mindazt, amit szüléinktől kaptunk.”