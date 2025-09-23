szeptember 23., kedd

Erdélyi magyarok

1 órája

Hálát adtak hagyományaikért, és méltó módon meg is ünnepelték azokat (galéria)

Címkék#Orbán Attila#Erdélyből Elszármazott Magyarok Klubja#kultúra

Erdélyből elszármazott magyarok találkozóját rendezték Pakson. A gasztronómia és a kultúra jegyében zajlott az esemény.

Teol.hu

Az Erdélyből Elszármazott Magyarok Klubja és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete (EMTE) országos nagytalálkozót és puliszkakonyhát rendezett szombaton Pakson. A Csengey Dénes Kulturális Központ melletti parkban nemcsak a székely konyha ízeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők, hanem mindeközben kulturális, hagyományőrző programok színesítették a napot. A szervezők fő célja mindemellett az volt, hogy találkozási lehetőséget biztosítsanak az erdélyi származású magyarok, elősegítve a kapcsolattartást, a barátságok ápolását, erősítve az összetartozást.

Az Erdélyből elszármazott magyarok találkoztak Pakson
Fotó: Molnár Gyula

A rendezvényen Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd hálaadó imát mondott. Ahogy Facebook-oldalán is megosztotta: „Hálásak vagyunk Urunknak és Teremtőnknek azért a gazdagságért, amit kultúránk és hagyományaink jelentenek számunkra. Erőt és egészséget kérünk, hogy mi is átadhassuk gyermekeinknek mindazt, amit szüléinktől kaptunk.”

Hálát adtak hagyományaikért, és méltó módon meg is ünnepelték azokat

Fotók: Molnár Gyula

 

