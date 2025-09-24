szeptember 24., szerda

Kellemetlen meglepetés

2 órája

Hallotta már a hírt? Megszűnt az ingyenes készpénzfelvétel

Teol.hu

Sokakat kellemetlenül érinthet, hogy az OTP Bank bizonyos kártyatípusoknál megszűntette az ingyenes készpénzfelvételt. Szeptember 19-től a Revolut- és Wise-kártyákkal már nem lehet ingyenesen készpénzhez jutni – számolt be róla a Revinfo

Bizonyos kártyákkal már nem lehet ingyenesen készpénzt felvenni
Fotó: Mediaworks

Az új szabály szerint a tranzakció díja forintfelvételnél 1 999 forint, eurós ATM használatakor pedig 4,99 euró. Egy alkalommal legfeljebb 150 ezer forint, illetve 100 euró vehető fel. Az ATM a művelet megkezdése előtt jelzi a felszámított díjat, így az ügyfelek előre láthatják a költséget.


 

 

