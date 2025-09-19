1 órája
Ha használt autót venne, ezeket keresse! Nem jár rosszul
Nem könnyű épkézláb használt autót venni, főleg, ha az embernek csak meghatározott összeg áll a rendelkezésére. Nem mindegy, milyen célra történne a vásárlás, első autónak vagy másodiknak, napi használatra, vagy alkalmanként kellene – ezeket a kérdéseket egy használtautó- kereskedő tette fel. Vannak megbízható márkák és egy kis szerencsével jól is járhatunk.
Tízből négy használt autó meghirdetett ára 2,5 millió forint alatt van, csak minden tizedik 10 millió forint körüli. A dízelek átlagosan 221 ezer kilométert futottak. A leggyakoribb három eladásra kínált használtautó márka júliusban a Volkswagen, a BMW és az Opel volt. De nem csak ezek a legnépszerűbbek.
Használt autók között évek óta a legnépszerűbb a Suzuki
Tavaly több mint egymillió telefonos megkeresés érkezett a 15 legnépszerűbb benzines használt autóra, amelyekből akkor több mint 108 ezer darab volt megtalálható a használtautó.hu oldalain. Akkor az öt legnépszerűbb használt autó – amit a vevők kerestek – a következő volt: Suzuki Swift, Opel Astra, VW Golf, Ford Focus, Opel Corsa.
Ezek átlagéletkora 14,8 év, ami kicsivel fiatalabb a teljes magyar autóállománynál, míg az átlagárak 2,5 millió forint körül alakultak. Legfiatalabb (7,1 éves) a lista legvégén található Suzuki Vitara, 19,3 évvel pedig a BMW 3-as sorozat modelljei számítottak a legidősebbnek.
Nézzük, idén május elejére hogyan változott a helyzet. A KSH a használtautó.hu oldal hirdetéseit elemezte. A használt autók piacán hazánkban a megjelent hirdetések 39,8 százaléka 2,5 millió forint alatti, 26,4 százaléka a 2,5-5 millió forint közötti, 20,4 százaléka a 5-10 millió forint közötti és 13,4 százaléka a 10 millió forint fölötti értékű személygépjárművet kínált.
A meghirdetett benzines autók átlagosan 157.000, a dízel autók 221.000 kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású autók 40,7 százalékkal több kilométert tettek meg, mint a benzinmeghajtásúak. A hirdetésekben szereplő benzines autók átlagosan 14,1, a dízeles autók 12,2 évesek voltak.
A Suzuki még mindig nagyon népszerű, használtan is
– Olyan autót keresek, amelyiket a feleségem használna városon belül, a gyerekeket vinné naponta óvodába és iskolába. Legyen benzines, 4 vagy 5 ajtós és öt személyes, az sem baj, ha bírja az autópályát, de inkább a városi használat lenne a fő feladata, maximum 700 ezer forintom van rá. Ilyen és hasonló kérések gyakran elhangzanak az egyik szekszárdi használtautó- kereskedésben.
Az általunk megkérdezett szekszárdi használt autókkal foglalkozó kereskedők elmondták, a vásárlók között még mindig nagyon népszerűek a Suzuki gépkocsik, mert könnyű alkatrészt szerezni hozzájuk. A felsorolt autók közül Tolnában a Dacia-t keresik, főleg a Sanderót, mert annak az ára a legbarátságosabb. Sokan keresik még a Toyota Yaris-t is, mert annak jó a híre.